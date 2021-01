Como dirigente, Anelka está de volta ao mundo do futebol

O artilheiro Nicolas Anelka foi anunciado como diretor de futebol de um novo projeto, na França. O ex-atacante, que marcou época defendendo as cores do Chelsea, terá um novo desafio na carreira.

Anelka está dentro do projeto de Mourad Boudjellal para fazer crescer um clube da quinta divisão francesa, o Hyères Football Club. Mourad é um empresário muito conhecido na França e que, durante 2020, tentou comprar o Olympique de Marseille, mas não conseguiu.

Anelka está aposentado desde 2015. Três anos depois de pendurar as chuteiras, o ex-jogador chegou a trabalhar como integrante da comissão técnica do Lille para atuar com jovens jogadores.