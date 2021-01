Como dormir rápido? Veja dicas para pôr em prática AGORA!

Saber como dormir rápido é o sonho de muitas pessoas. Afinal, ter dificuldades para pegar no sono é algo que pode atrapalhar a rotina, o desempenho e até as relações pessoais de qualquer sujeito.

Por isso, fizemos este guia prático com estratégias que você pode testar agora mesmo, para assim melhorar a qualidade do seu sono. Acompanhe.

Veja como dormir mais rápido com técnicas simples

Você pode mudar algumas coisas no ambiente do seu quarto, ou até mesmo testar algumas técnicas de respiração. Tudo isso para elevar o relaxamento e fazer com que você durma mais rápido. Entenda:

1- Mantenha uma temperatura agradável no quarto

A temperatura do quarto precisa estar adequada ao de nosso corpo. Para isso, é essencial que esteja em mais ou menos 20 graus, dependendo das suas preferências, obviamente.

Com a temperatura regulada, você consegue relaxar com mais facilidade e assim o descanso é mais eficiente e você dorme mais rapidamente.

2- Como dormir rápido: Pratique o método 4-7-8

Este método é muito conhecido e promete fazer com que você durma em um minuto. Para isso, é necessário seguir de maneira coordenada os seguintes passos:

Primeiramente, inspire o ar contando 4 segundos. Em seguida, tranque a respiração durante 7 segundos. Por fim, expire o ar contando até 8. Repita este processo até beirar 1 minuto.

No começo, é bastante comum sentir algumas dificuldades sobre esta prática. Não é de uma hora para outra que você conseguirá se concentrar e relaxar. Porém, pouco a pouco você consegue pegar o jeito e assim descansar rapidamente.

3- Exponha-se à luz natural ao longo do dia

Você sabia que o nosso cérebro usa a iluminação em nossa volta como fonte de informação para nos induzir ao sono ou à vigília? Pois é!

Por isso é importante que você se exponha a luz natural no decorrer do dia e, da mesma forma, diminua também a iluminação artificial à noite.

Isso fará com que o seu cérebro entenda que está escurecendo e que é o momento de descansar e dormir.

4- Como dormir rápido: Esqueça o relógio!

Se você acordar no meio da noite, não olhe para o relógio. Este tipo de atitude pode apenas elevar os índices de ansiedade, fazendo com que você tenha muita dificuldade para dormir.

Por isso, se acordar, apenas relaxe e tente praticar a técnica de respiração novamente. Ou então, pense em coisas leves e não deixe seus pensamentos caminharem para horários e compromissos.

5- Evite o excesso de carboidratos na janta

Muitas vezes o consumo de alimentos ricos em carboidratos podem atrapalhar a sua noite de sono. Por isso, se você quer entender como dormir rápido, comece com um prato mais leve e saudável na hora da última refeição do dia.

6- Aposte em aromaterapia

A aromaterapia também pode lhe auxiliar no processo de como dormir rápido. Por exemplo, óleos essenciais de lavanda, em difusores pelo quarto, pode induzir o relaxamento, descanso e, consequentemente, o sono.

Além de que lhe ajudará a manter o sono de mais qualidade, ao longo de toda a noite.

Agora que você já sabe como dormir rápido, coloque em prática as nossas dicas e desfrute de uma vida muito mais saudável.