Você está cansado de mal receber o seu salário e depender de cartão de crédito para passar o mês? Parece que cada dia mais seu dinheiro rende menos? E você já não sabe mais o que fazer? Saiba como economizar no dia a dia e sai do aperto e das contas no vermelho.

Economizar no dia a dia se tornará um hábito e pode fazer bem tanto para que mora sozinho, quanto para quem vive na sua casa com a família.

Não perca mais tempo e aprenda a economizar no dia a dia lendo as dicas especiais que nós preparamos abaixo para você.

Planeje-se

Isso mesmo, o primeiro passo para qualquer economia é saber se planejar. Isso conclui o controle das despesas fixas (como aluguel, água e luz) e possíveis despesas variáveis ( fast food, gastos a mais, ou itens que podem surgir, como remédios).

É importante colocar tudo em uma planilha e fazer um fechamento todo mês. Por meio da planilha também é possível entender aonde vai parar o seu dinheiro.

Aqui também vale acompanhar os gastos no cartão de crédito que por vezes podem ser vilões do controle financeiro.

Como cortar gastos

Parece óbvio para quem quer economizar, mas não é tão simples assim. Para economizar no dia a dia vale:

Gastar o mínimo possível de água e energia. ( trocas as lâmpadas LED e buscar equipamentos para diminuir a vazão de água da descarga do banheiro são boas alternativas.)

Veja também “Entenda: conta de luz ficará mais barata em janeiro”. E saiba se você tem direito a descontos na conta de luz.

Faça uma compra mensal no mercado. Outra opção é optar por marcados com menores preços e evitar mercados de bairros que costumam ser mais caros.

Além disso, ir várias vezes ao mercado pode fazer o valor gasto com compras crescer ainda mais. Aqui também vale comprar itens de atacado, se houver grandes descontos.

Evite fazer compras por impulso.

Busque fornecedores de botijão de gás com preço mais acessível.

Aqui é importante buscar economizar ao máximo e rever todos os gastos. Já diria o velho ditado “de grão em grão a galinha enche o papo”, uma releitura possível seria “de real em real, você economizará muito mais”.

Renegocie

Aqui vale para dívidas, por evita que os juros cresçam, como contratos já em aberto.