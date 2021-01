Como era trabalhar na Nintendo nos anos 90? Veja documentário

Hoje em dia é comum vermos empresas divulgando vídeos e fotos mostrando seus escritórios e compartilhando rotinas de trabalho. Entretanto, nos anos 90 isso não era muito comum, e caso esteja curioso para ver como a Nintendo funcionava nessa época o vídeo que apresentamos nessa notícia dá uma boa ideia desse cotidiano.

Publicado no YouTube, ele é uma filmagem sem cortes que lembra bastante um documentário feito no escritório da Nintendo em Redmond, nos Estados Unidos. Nele temos a chance de ver um pouco de uma linha de montagem do NES, áreas de testes e até mesmo um pouco da rotina de um atendente da Power Line (serviço que também funcionou aqui no Brasil por uns anos fornecendo dicas de jogos por telefone).

Imaginou o escritório da casa de Mario dessa forma nos anos 90? Deixe a sua opinião no espaço mais abaixo destinado aos comentários.