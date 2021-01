Como estão os principais participantes do BBB11 hoje? · .

Há dez anos, o Big Brother Brasil estreava a sua 11ª edição, que fez história por contar com Ariadna Arantes, a primeira (e até hoje única) mulher transexual entre os participantes. Mesmo uma década após o fim do reality show, alguns nomes ainda são lembrados pelos fãs da atração. Além de Ariadna, que às vezes aparece nas páginas de fofoca, Rodrigão e Adriana Sant’Anna também seguem na mídia: os dois estão juntos e formaram uma família. Já a campeã, Maria Melilo, investiu o prêmio milionário.

O . preparou uma lista com os participantes mais bombados de 2011 para mostrar como eles estão dez anos. Confira:

Ariadna atualmente e na época do BBB

Ariadna Arantes

A maquiadora Ariadna Arantes foi a primeira mulher transexual a entrar na casa mais vigiada do Brasil. Na época com 26 anos, a moradora de Realengo, no Rio de Janeiro, teve uma breve passagem pelo programa e foi eliminada logo no primeiro paredão.

Atualmente, a morena se classifica como influenciadora digital nas redes sociais. Ela também atua como maquiadora e, nas horas livres, dá close como amiga da cantora Anitta. Apesar da vida mais tranquila, não deixa de se envolver em polêmicas. Recentemente, ela protagonizou uma briga virtual com a ex-MTV Lary Bottino por causa de uma pulseira.

Adriana Santana em 2020 e 2011

Adriana Sant’Anna

“Eu não estou na casa procurando namorado”, sentenciou Adriana Sant’Anna durante o confinamento em 2011. Ironicamente, ela está casada com Rodrigão, colega de reality que virou seu companheiro e pai de seus filhos, Linda, de dois anos e Rodrigo, de quatro.

Quando entrou para o reality, a famosa era uma estudante de apenas 19 anos. Atualmente, ela se dedica à vida de influenciadora e coach de Instagram, ajudando pessoas a crescerem e ganharem dinheiro com a rede social.

Daniel Rolim sonha em voltar ao reality

Daniel Rolim

O BBB11 terminou, mas o pernambucano Daniel Rolim ainda não superou sua participação no programa. Em recente entrevista ao Gshow, ele revelou que sonha em retornar ao confinamento em uma repescagem de participantes.

Formado em Direito, ele vive em Recife e se dedica à arte. Em 2019, Rolim criou um espetáculo teatral sobre o cotidiano de sua vida, o Se É Pra Rir, Bora Gargalhar, que relata fatos e histórias da infância, adolescência e do convívio com sua mãe. Além disso, o ex-brother atua como diretor de uma instituição que acolhe idosos abandonados por suas famílias.

Nas redes sociais, ele costuma manter contato com os admiradores, dividindo um pouco de sua rotina e reflexões sobre a vida.

Luiz Maurício vive em meio à natureza após o BBB11

Mau Mau

De todos os ex-BBBs da edição de número 11, Luiz Maurício, o Mau Mau, foi o que mais se afastou das escolhas rotineiras de participantes que deixam o confinamento. Longe dos holofotes, o brother vive cercado pela natureza em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro. Ele abriu a própria pousada e também escreveu um livro sobre a passagem pelo reality show.

No livro Quanto Vale Um Milhão e Meio? o empresário narra sua estadia na casa mais vigiada do Brasil, citando suas frustrações, relacionamentos com os demais participantes, incluindo o tumultuado romance com Maria Melilo, campeã do reality.

Campeã do BBB11 investiu bolada em imóveis

Maria Melilo

A grande campeã do BBB11, Maria Melilo, é daquelas que dispensa o título de influenciadora digital, tão comum nos dias atuais. “Não tenho paciência com redes sociais”, assumiu ela em entrevista ao ..

Após deixar o confinamento, Maria investiu o prêmio milionário em imóveis e, atualmente, segue na profissão de modelo. Aos 37 anos, ela vive uma fase livre, leve e solta após colocar um ponto-final no relacionamento com o empresário Arnaldo Pereira, de 75 anos, com quem namorou até o ano passado. “No momento, não penso em casar nem em ter filhos”, comentou.

Paulinha dá dicas de emagrecimento aos fãs

Paulinha Leite

Quando entrou no Big Brother Brasil 11, Paulinha Leite tinha 23 anos e era estudante do curso de Farmácia. Apesar de não sair campeã da disputa milionária, a sister conquistou um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, um carro e uma moto.

Fora do reality, Paulinha travou uma “guerra” contra a balança e passou a lutar para perder peso. Para ajudar outras pessoas, ela se tornou influenciadora digital e dá dicas sobre emagrecimento. No Instagram, ela soma mais de 500 mil seguidores.

Ex-modelo virou coach motivacional

Rodrigão

Rodrigo Gomes Simoni ficou mais conhecido como Rodrigão durante sua passagem pelo BBB11. Quando entrou no programa, o participante trabalhava como modelo, mas, atualmente, a realidade é outra.

Longe dos holofotes, o ex-brother trabalha como palestrante e coach motivacional, dando dicas em suas redes sociais, sobre a importância da vida em família e saúde financeira. Ele é casado com Adriana Sant’Anna, com quem engatou um relacionamento dentro do reality show.