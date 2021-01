Como excluir a conta do WhatsApp

Muitas pessoas começaram a optar por outros apps de mensagem quando o WhatsApp anunciou, na última quarta-feira (6), a obrigatoriedade do compartilhamento de dados com o Facebook. Mesmo após a plataforma se explicar, dizendo que as mudanças afetarão apenas a comunicação com empresas, a debandada dos usuários continua.

Conforme o Android Police, o Signal apresentou uma grande procura nas lojas oficiais de apps do Android e do iOS nos Estados Unidos, na Europa e no Oriente Médio, liderando a lista de downloads nos últimos dias e aparecendo em alta também no Brasil.

Outro app para substituir o WhatsApp que tem sido muito procurado na Play Store e na App Store é o Telegram, cujo número de usuários ativos chegou a 500 milhões, conforme anunciado recentemente.

A exclusão da conta apaga todas as suas conversas e grupos.Fonte: Pixabay

Para quem está inseguro em relação ao mensageiro que pertence ao Facebook, deletar a conta do WhatsApp pode ser uma alternativa, passando a usar serviços mais focados na privacidade.

Como apagar sua conta no WhatsApp

Antes de remover a conta do WhatsApp, é preciso saber que a ação apagará todo o seu histórico de mensagens no app, o backup no Google Drive e os dados compartilhados com empresas, além de removê-lo de grupos dos quais participa.

O procedimento, que pode levar até 90 dias para ser concluído, é irreversível. Não há como recuperar o acesso aos dados da conta deletada, mas o usuário conseguirá criar um novo perfil com o mesmo número de telefone.

Se você estiver mesmo decidido a apagar a conta no WhatsApp, siga estes passos:

1. Abra o WhatsApp no celular e toque no ícone dos três pontos, à direita;

2. Vá em Configurações > Conta > Apagar minha conta;

Abrindo o menu “Conta”.Fonte: André Dias/Reprodução

3. Insira o número do seu telefone, no formato completo, e toque em “Apagar minha conta”.

Excluindo a sua conta.Fonte: André Dias/Reprodução

Agora, basta aguardar a confirmação de exclusão da conta pelo app.