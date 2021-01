Com a pandemia, muitas pessoas viram suas rendas diminuírem. Fato que levou milhões de pessoas a procurarem o Auxílio Emergencial. Agora, sem prorrogação do benefício até o momento, uma opção é se inscrever no Bolsa Família. Como fazer o cadastro no Bolsa Família? Saiba que o processo é simples. Leia este artigo até o final e tire todas as suas dúvidas.

Como fazer o cadastro no Bolsa Família? Veja passo a passo:

Faça a inscrição no Cadastro Único na sua cidade. Confira clicando aqui os endereço do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximos;

mais próximos; De acordo com a Secretaria Especial de desenvolvimento Social, “a inscrição no Cadastro Único deve ser feita por uma pessoa da família chamada de Responsável Familiar, que precisa ter pelo menos 16 anos e, preferencialmente, ser mulher”;

Entre os documentos a serem apresentados estão o CPF ou título de eleitor, além de algum documento dos outros integrantes da família;

Aqueles integrante de famílias quilombolas devem também apresentar o Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI).

A partir disso, é preciso aguardar a aprovação do governo federal e estar dentro das regras.

Se mesmo assim você ficou com dúvida, é possível entrar em contato por meio do telefone: 0800 726 0207.

Como vou saber se fui selecionado?

De acordo com o site do Ministério da Cidadania, quem é aprovado no Bolsa Família recebe em casa uma correspondência informando que foi selecionado. Outra possibilidade, é consultar os pagamentos no site da Caixa Econômica Federal. Clique aqui e veja como consultar.

O dinheiro poderá ser movimentado por meio do cartão do Bolsa Família, que será enviado pelos correios ou pelo aplicativo Caixa Tem.

De acordo com a Caixa, “o valor de cada benefício é de R$ 41 e cada família pode acumular até 5 benefícios por mês, chegando a R$ 205”.

Qual a renda para ter acesso ao Bolsa Família?

Meu Bolsa família foi cancelado. O que eu devo saber?

Para ter o seu benefício mantido é importante destacar que alguns critérios são importantes:

Possuir renda per capita de até R$ 89 mensais

Ou seja, se há três pessoas morando na mesma casa, a renda delas somadas não pode ultrapassar R$ 267. O que significa R$ 89 por pessoas.

Renda até R$ 178 per capita mensais

Para entrar nesta faixa de renda, é necessário ter como integrante da família crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.

Ainda por meio do Benefício Variável Vinculado à Gestante, famílias com grávidas em sua composição podem participar do programa desde que não ultrapassem o limite de valores estabelecido.