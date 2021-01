Como foi a virada de Anitta na Times Square? · .

O Ano-Novo de Anitta teve de tudo. Convidada para se apresentar na Times Square, em Nova York (EUA), a cantora surgiu com uma calcinha fio-dental à mostra durante o show. Mais tarde, no hotel, ela se machucou ao tentar estourar um tubo de confetes para comemorar a chegada de 2021.

O show de Anitta aconteceu antes da meia-noite na cidade norte-americana e contou com músicas como Me Gusta e Downtown, que são canções em espanhol e inglês. Mas a artista não deixou de lado o funk carioca que a lançou no mundo da música.

Com suas bailarinas, a funkeira rebolou bastante ao som de Vai, Malandra e Bola Rebola, se tornando a primeira artista brasileira a se apresentar na Times Square em um show de Ano-Novo.

Acostumada a passar a virada sem calcinha, Anitta inovou com um fio-dental cheio de pedras brilhantes no show. Mais tarde, ela apareceu com outra peça íntima, na cor amarela, por baixo de um pijama rosa de ursinhos.

Ao comemorar a chegada do novo ano, a funkeira quis estourar um tubo de confetes dentro do quarto do hotel em que está hospedada, mas a tentativa de festejar acabou dando errado. Sem querer, ela estourou o tubo na própria perna, que ficou com uma marca vermelha.

O vídeo do incidente foi compartilhado pela própria cantora em suas redes sociais, com uma explicação em inglês sobre o que havia acontecido. “Essa merda estourou na minha perna, explodiu na minha perna! Ai, meu Deus! Olha isso”, disse ela, mostrando o machucado.

Confira:

A ANITTA ESTOURANDO O CONFETE NA PERNA DELA KKKKK pic.twitter.com/qokRi0T9kz

— chororó (@FLOPMINAJA) January 1, 2021

ai meu deus é anitta servindo funk na times square pic.twitter.com/oDvKuGjrUH

— matheus (@whomath) January 1, 2021