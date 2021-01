como jornais pelo mundo destacaram título do Palmeiras

O título do Palmeiras na Conmebol Libertadores repercutiu mundo afora. Principalmente em Portugal, terra de Abel Ferreira, que conquistou neste sábado (30) o primeiro troféu como treinador. O Verdão venceu o Santos por 1 a 0, no Maracanã, gol de Breno Lopes, aos 54 minutos do segundo tempo.

Nos três principais jornais esportivos de Portugal, as manchetes foram completamente dedicadas a Abel. Desde a comemoração feita pelo A Bola, que estampou “Agarra que é tua, Abel!” na capa do site, até a chamada mais polida do O Jogo, com “Abel leva o Palmeiras à conquista da Libertadores”.

O Record foi além e mostrou o treinador em lágrimas no gramado e festejando a conquista ajoelhado com o goleiro Weverton.

Todos ainda fizeram questão de lembrar que esse foi o segundo título seguido de um português, após Jorge Jesus, em 2019, com o Flamengo, e também mencionaram a conquista palmeirense de 1999, liderada por Luiz Felipe Scolari, que mais tarde treinaria a seleção de Protugal.

Na Espanha, os relatos foram mais pelo lado da emoção do clube. O Marca, de Madri, destacou o “agonizante cabeceio” de Breno Lopes nos minutos finais, que decidiu a final brasileira. Já o Mundo Deportivo, de Barcelona, chamou o Palmeiras de “Rei da América” pela conquista.

O título também repercutiu na Argentina. O Olé, que já havia criticado o nível técnico da final, com mais faltas do que lances de gol, fez uma breve chamada com “Palmeiras campeão!” em sua capa. Vale lembrar que, para chegar à decisão, o Verdão passou pelo River Plate, enquanto o Santos eliminou o Boca Juniors.

Por fim, o Guardian, da Inglaterra, registrou o título do Palmeiras no torneio “que equivale à Uefa Champions League” na Europa. Jornais da França e da Alemanha não fizeram menções à conquista. Curiosamente, o Verdão pode encarar o Bayern de Munique na decisão do Mundial de Clubes.