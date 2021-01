Como melhorar o seu desempenho no EAD?

EAD: Como melhorar o seu desempenho?

O ensino a distância já era muito utilizado antes de 2020. Mas com a pandemia, o seu uso foi intensificado.

Porém, muitas pessoas enfrentam dificuldades com a educação pelo computador. Porém, existem dicas que podem te ajudar a se adaptar com o ensino a distância.

O artigo de hoje vai te ajudar a melhorar a sua perfomance e o seu desempenho no EAD.

Seja organizado

A organização é um ponto chave no EAD. Ser organizado pode te ajudar a obter êxito enquanto estuda pelo computador ou celular.

Você deve encontrar a sua própria maneira de se organizar. Um bom começo é utilizar uma agenda ou planner para organizar todos os seus horários e não se perder ao longo do dia.

Cuidado com as distrações

É muito fácil perder a atenção no EAD. Isso porque, provavelmente você estará em sua casa, com diversas coisas legais para fazer (ou ao menos mais legais do que a sua aula).

Dessa maneira, enquanto você estiver assistindo aula, realizando alguma atividade ou estudando é essencial que você elimine todas as possíveis distrações.

Um bom começo é tirar o celular de perto ou colocá-lo no modo avião para evitar que as notificações te atrapalhem.

Além disso, se você vive com mais alguém, tente conversar com essa pessoa para que ela não te atrapalhe enquanto você estiver realizando as suas tarefas e obrigações.

Não se esqueça de descansar bem

Descansar é muito importante quando se trata de qualquer tipo de estudo. Mas naquele a distância, você deve buscar sempre separar um momento de descanso, já que todos sabemos que passar o dia inteiro olhando a tela de um computador pode ser extremamente cansativo.

Procure descansar longe de aparelhos eletrônicos, isso também pode te ajudar!

asIn the idea, character, or condition of, limiting the view to certain attributes or relationsMore (Definitions, Synonyms, Translation)