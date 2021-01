Como migrar seus grupos do WhatsApp para o Signal

A obrigatoriedade do compartilhamento de dados do WhatsApp com o Facebook , prevista para entrar em vigor a partir de fevereiro, tem deixado muitos usuários insatisfeitos. E para piorar a situação, a empresa de Mark Zuckerberg já avisou que bloqueará a conta no mensageiro de quem discordar da sua nova política de privacidade.

Para quem não é favorável a compartilhar informações entre as plataformas, a boa notícia é que há várias alternativas para substituir o WhatsApp, como o Signal, recomendado pelo CEO da Tesla Elon Musk nessa quinta-feira (7).

Disponível para Android, iOS, Windows, Mac e Linux, o serviço possui o mesmo protocolo de criptografia ponta a ponta do app mais famoso, faz chamadas de áudio e vídeo e pode ser usado como o programa padrão de SMS. Além disso, não tem relação com o Facebook e afirma não vender seus dados para terceiros.

O Signal também tem versão para desktop.Fonte: Signal/Divulgação

Outro detalhe importante é que o usuário pode transferir seus chats em grupo para a nova plataforma sem maiores dificuldades.

Movendo as conversas em grupo do WhatsApp para o Signal

Para realizar a transferência dos bate-papos, primeiramente é necessário baixar o Signal, instalá-lo e configurá-lo. Feito isso, siga os passos abaixo:

1. Abra o app no smartphone;

2. Toque nos três pontos verticais no canto superior direito e selecione “Novo grupo”;

Criando novo grupo no Signal.Fonte: Android Central/Reprodução

3. Será necessário adicionar pelo menos um contato para configurar o grupo no Signal. Selecione a pessoa na sua lista e toque na seta para continuar;

4. Agora, nomeie o grupo e toque em “Criar”;

Adicionando o contato.Fonte: Android Central/Reprodução

5. Na janela do grupo que acabou de ser criado, pressione os três pontos verticais à direita e escolha “Configurações de grupo”;

6. Toque em “Link do grupo” e ative o recurso, mudando a posição da chave;

Link do grupo.Fonte: Android Central/Reprodução

7. Em seguida, vá à opção “Compartilhar” e copie a URL da conversa em grupo do novo mensageiro;

8. Para finalizar, basta colar a URL no chat em grupo do WhatsApp que deseja transferir e convidar os participantes da conversa a migrar para o Signal, o que pode ser a tarefa mais complicada de todo o processo.

Compartilhando o link do grupo.Fonte: Android Central/Reprodução