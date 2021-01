Como o Grêmio, com apenas 4% de chance de título, pode mudar rumo do Brasileirão e se aproximar da ponta

A rodada 31 do Brasileirão promete. Os seis primeiros da tabela se enfrentam, e o Grêmio, que olha para cima e vê os cinco adversários na luta pelo título, tenta fazer a sua parte diante o Atlético-MG para de fato brigar pelo caneco e não ser um ‘ajudante’ ao rival Inter tirando ponto dos concorrentes da ponta.

Atualmente na sexta posição, com 50 pontos, o time gaúcho vê o São Paulo liderar com 57. Segundo o FiveThirtyEight, site parceiro da ESPN e especializado no cálculo de probabilidades no esporte, a equipe de Renato Gaúcho tem apenas 4% de chance de levantar o Brasileirão. Por conta disso, é de extrema importância aproveitar os confrontos diretos para se credenciar ao caneco.

O time tricolor tem pela frente uma sequência que pode mudar o cenário de uma forma considerável, já que confrontos diretos vão acontecer nos próximos compromissos.

Nesta quarta-feira, às 19h15, a partida será contra o Atlético-MG. O time mineiro está na terceira colocação, com 53 pontos, na cola de São Paulo (57) e Inter (56).

Na próxima rodada, a 32ª, o Grêmio visita o rival Internacional, no domingo, no Beira-Rio. Além disso, no dia 28 deste mês, jogo seguinte ao clássico, o adversário será o Flamengo, em Porto Alegre, em partida adiada por conta da Libertadores.

Renato Gaúcho durante confronto com o São Paulo pela semi da Copa do Brasil Lucas Uebel| Grêmio FPA

Portanto, a equipe de Renato Gaúcho terá nove pontos para se colocar na briga pelo Brasileirão. E conta com uma sequência mais tranquila depois dessa maratona de confrontos diretos.

Depois desses três jogos, enfrentará adversários mais tranquilos, como Coritiba e Botafogo, ambos integrantes da zona de rebaixamento. Entre as partidas, o Grêmio terá o Santos, que pode vir de uma ressaca do título da Libertadores sete dias antes e, teoricamente, dar menos trabalho. Se o time conseguir as vitórias, ainda terá pela frente o São Paulo, na 36ª rodada, podendo fazer uma ‘final’ faltando duas rodadas para o fim.

A batalha começa nesta quarta-feira, às 19h15, diante do Atlético-MG. Essa partida pode definir se a equipe de Renato Gaúcho brigará pelo título ou se a missão será atrapalhar o rival Inter no Brasileirão para depois focar na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras.