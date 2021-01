Como receber o abono salarial do PIS/Pasep?

Início de ano e não é comum que as contas aumentem e até se acumulem. Pensando nisso, você pode estar se perguntando quando será pago o abono salarial do PIS/Pasep e como recebê-lo.

Porém o valor não é liberado de uma vez para todos os trabalhadores, há um calendário que é definido pelo governo a cada ano. As datas de pagamentos do abono podem varias de acordo com a sua data de nascimento (se você trabalha em uma empresa privada) ou então por meio do número de inscrição no Pasep ( se você é um servidor público).

Onde sacar o dinheiro do abono?

O dinheiro do abono poderá ser sacado em bancos ou em agências lotéricas, em um dos casos. Confira abaixo o que pode ser feito de acordo com a empresa que você trabalha.

Funcionários de empresa privada:

Se você tiver o Cartão Cidadão:

Caixas eletrônicos da Caixa;

Lotéricas;

Correspondentes Caixa Aqui;

Sem o Cartão Cidadão:

O saque poderá ser feito somente em uma agência da Caixa e é necessário apresentar um documento de identificação com foto.

Isso se você não for correntista da Caixa. Neste caso o dinheiro é depositado diretamente na conta.

Servidor público:

O saque poderá ser feito somente em uma agência do Banco do Brasil e é necessário apresentar um documento de identificação com foto.

Com exceção de correntistas do Banco do Brasil.

Também é possível fazer a transferência do dinheiro para outro banco, sem custos ou taxas adicionais.

Qual o valor do abono salarial pago em 2021?

O valor depende do tempo que você trabalhou em 2020. Contudo o valor a ser pago pelo abono salarial se inicia em R$ 92 e pode chegar, no máximo, até uma salário mínimo (R$ 1.100).

Confira os valores que serão pagos por cada mês trabalhado:

Meses trabalhados Valor Abono 2021 Salário mínimo R$ 1.100,00 1 R$ 92,00 2 R$ 184,00 3 R$ 275,00 4 R$ 367,00 5 R$ 459,00 6 R$ 550,00 7 R$ 642,00 8 R$ 734,00 9 R$ 825,00 10 R$ 917,00 11 R$ 1.009,00 12 R$ 1.100,00

Calendário do PIS

O calendário de benefícios será executado da seguinte forma:

nascidos em julho, 16 de julho;

nascidos em agosto, 18 de agosto;

nascidos em setembro, 15 de setembro;

nascidos em outubro; 14 de outubro;

nascidos em novembro; 17 de novembro;

nascidos em dezembro, 15 de dezembro;

nascidos em janeiro e fevereiro, 19 de janeiro de 2021;

nascidos em março e abril, 11 de fevereiro de 2021;

nascidos em maio e junho, 17 de março de 2021.

Calendário do Pasep