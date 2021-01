Como receber PIX sem revelar seu CPF ou telefone

Muito tem se falado sobre as facilidades e praticidade de realizar transferências por meio do Pix. Afinal, com ele é possível enviar e receber pagamentos a qualquer hora ou dia da semana e em poucos segundos. Para receber, basta compartilhar uma de suas chaves Pix, que pode ser um email, celular ou CPF.

O problema é que nem sempre queremos compartilhar dados pessoais com terceiros. Para isso, existe também a opção de chave aleatória. Ela é formada por letras, números e símbolos gerados, como o nome já diz, aleatoriamente. As chaves podem ser usadas em várias transações sem que a pessoa precise mudar a cada transferência. Ainda assim, caso o usuário prefira, é possível excluir a chave e criar um novo código.

Vantagens

As principais vantagens de usar uma chave aleatória são a privacidade e a segurança dos seus dados. Isso porque, ao fazer uma transferência, o sistema mostra o nome completo do titular da conta vinculada e partes do CPF, abrindo espaço para ações de criminosos virtuais.

A opção é uma boa saída para prestadores de serviços ou lojistas que deixam suas contas visíveis nas redes sociais, além de ser a opção mais segura na hora de gerar QR Codes de pagamento que serão impressos e expostos em lugares públicos.

Como gerar uma chave aleatória

Criar uma chave aleatória é simples. Basta entrar no aplicativo do seu banco ou plataforma de pagamento que ofereça cadastro Pix. Lá, você pode cadastrar suas chaves, com informações como o CPF, email e número do celular ou clicar na opção “Chave Aleatória”. Pronto, agora é só copiar o código criado pelo sistema e compartilhar com o contato.