Como rivalidade se tornou ‘desleal’, com abismo na tabela e nas finanças

Neste sábado, Coritiba e Athletico-PR se enfrentam no Couto Pereira, às 19h (de Brasília), em clássico válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Historicamente, o Atletiba é um dos clássicos mais importantes do país, com 383 duelos disputados e superioridade do Coxa: 147 triunfos, contra 122 dos rubro-negros.

No entanto, nos últimos anos, o Athletico experimentou crescimento acelerado, entrando no grupo dos maiores clubes do país, enquanto os alviverdes viveram décadas e “iô-iô”, subindo e descendo entre Série A e Série B.

A diferença atual de patamar entre os rivais é clara, tanto no aspecto esportivo quando no financeiro.

No Brasileirão, ambos começaram mal, mas os rubro-negros vêm em ótima reação, com três vitórias seguidas e na 10ª colocação (37 pontos).

O Coritiba, por sua vez, perdeu seus últimos quatro compromissos e não consegue uma vitória desde outubro de 2020, quando ganhou do Atlético-GO por 1 a 0.

O clube do Couto Pereira é o atual lanterna do Brasileirão, com uma campanha vexatória: apenas 21 pontos em 28 jogos, um aproveitamento de 25%.

Ou seja: os rivais hoje estão separados por 16 pontos na classificação, com o Athletico lutando por vaga na Sul-Americana, enquanto o Coxa está praticamente rebaixado.

No quesito títulos, então, não há nem como comparar o histórico nos últimos anos.

Montando times fortes, o time da Arena da Baixada levantou várias taças importantes, como Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e a Copa Levain, no Japão.

Jogadores do Athletico-PR comemoram gol sobre o Coritiba, pelo Brasileirão Gazeta Press

Além disso, o Athletico ainda vem dominando o Campeonato Paranaense, mesmo usando seu time sub-23.

O Furacão é o atual tricampeão estadual, batendo o próprio Coritiba nas finais de 2018 e 2020 – em 2019, o adversário na decisão foi o Toledo.

ABISMO FINANCEIRO

A boa fase esportiva do Athletico-PR sobre o Coritiba nos últimos anos pode ser explicada também pela superioridade financeira.

De acordo com seus últimos balanços financeiros divulgados, relativos ao ano fiscal de 2019, hoje os rubro-negros estão muito (mas muito) à frente dos alviverdes em relação aos cofres.

Enquanto o Coxa se afundou, com perdas de 57% em receitas e um déficit de R$ 50,4 milhões, o Furacão celebrou um superávit de R$ 63,4 milhões, quatro vezes maior que o de 2018.

Comparando as receitas, o abismo é ainda mais evidente: enquanto o Coritiba teve R$ 41,2 milhões em 2019, o Athletico-PR faturou R$ 378,7 milhões, o maior valor de sua história.

No ano fiscal de 2019, isso se explicou principalmente pela enorme queda dos direitos de TV do Coxa (74%, de R$ 58,9 milhões para R$ 15,3 milhões), enquanto o rival recebeu R$ 159 milhões de televisão.

Além disso, os rubro-negros capricharam na venda de jogadores, faturando R$ 133 milhões, enquanto os alviverdes só ganharam R$ 2,9 milhões.