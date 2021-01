Como saber qual é meu número do PIS/Pasep?

Qual o meu número do PIS/Pasep e como encontra-lo? Para que serve o número do PIS/Pasep? Como conseguir abono salarial e o saque das cotas do fundo do PIS/Pasep? O que é o abono PIS/Pasep? Se essa são alguma das suas dúvidas este artigo é para você. Leia até o final e entenda todos os benefícios que podem ser adquiridos.

A diferença entre eles é que o PIS é pago por empresas privadas, enquanto o PASEP por empregadores do serviço público.

Para que serve o número do PIS/Pasep?

O PIS (Programa de Integração Social) e o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são programas onde empresas e órgãos públicos depositam verbas que irão servir para pagar benefícios aos funcionários posteriormente.

Os valores pagos são encaminhados ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). Com este dinheiro, por exemplo, são pagos benefícios como o abono salarial e o saque das cotas do fundo do PIS/Pasep.

Este último benefício está disponível apenas para os trabalhadores com carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988. Antes da lei mudar.

A verba é depositada somente por empregadores que atuam com vagas no regime CLT.

Qual o meu número do PIS/Pasep e como encontra-lo?

O número do PIS/Pasep pode ser encontrado em documentos ou então pelo site do CNIS.

Veja ta lista de documentos em que é possível encontrar o seu PIS/Pasep.

Para PIS/Pasep:

Carteira de trabalho

Extrato do FGTS

Somente para o PIS:

Cartão Cidadão

Agência da Caixa, com documento oficial com foto

Somente para o Pasep:

Agência do Banco do Brasil, portando RG e CPF

Quais os critérios para conseguir abono salarial?

O abono salarial do PIS/Pasep é uma espécie de 14º salário pago somente ao trabalhador de baixa renda. Dito isso, é importante dizer que para ser apto a receber o benefício você deve receber até dois salários mínimos, em média, por mês.

Outras exigências para conseguir o benefício são:

Estar inscrito no PIS/Pasep há 5 anos, no mínimo

E ter trabalhado, no mínimo, 30 dias no ano anterior

Uma terceira e importante requisito, é a empresa em que trabalha ter informado os dados corretos ao governo

Como saber se tenho direito ao abono salarial?

Há duas formas de fazer a consulta, uma para os trabalhadores de empresas privadas e outra para os que atuam no serviço público.

Iniciativa privada

No site da Caixa

Opção “Consultar Pagamento”

Servidores públicos