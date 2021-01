Como será a inacreditável e louca maratona para chegar ao Mundial de Clubes no Catar

Após conquistar a Conmebol Libertadores no último sábado, o Palmeiras já pensa no Mundial de Clubes da Fifa.

Até chegar ao Catar para jogar o torneio, porém, o Verdão viverá uma maratona insana nos próximos dias.

Os jogadores terão o domingo de folga, até porque chegaram tarde a São Paulo e festejaram a Glória Eterna madrugada adentro.

Na segunda-feira, porém, Abel Ferreira e sua comissão técnica já comandarão treinamento na Academia de Futebol.

O mais provável é que o time que entrou em campo no Maracanã seja poupado, mas os reservas devem trabalhar normalmente.

Isto porque na terça-feira o Alviverde joga com o Botafogo, às 16h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O embarque para o Oriente Médio deve ocorrer ainda na madrugada de terça para quarta-feira.

A estreia do campeão da Libertadores será no próximo domingo (07/02), às 15h (de Brasília).

O adversário sai do jogo entre Tigres, do México, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, que se enfrentam na quinta-feira.

Na outra chave, o poderoso Bayern de Munique, da Alemanha, joga na segunda-feira, também às 15h.

O campeão da última Champions enfrentará o vencedor de Al-Duhail, do Catar, e do tradicional Al-Ahly, do Egito.

A finalíssima está marcada para 11 de fevereiro, às 15h.

Jogadores do Palmeiras dão ‘banho de gelo’ em Abel Ferreira após título Cesar Greco/Ag Palmeiras

Último campeão do Mundial, o Liverpool embolsou um prêmio de 4 milhões de libras (aproximadamente R$ 30 milhões) ao vencer o Flamengo na final.

Para a atual edição, o bônus pago pela Fifa deve seguir um valor semelhante.