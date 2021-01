como seria a reta final do Brasileiro se resultados do 1º turno se repetissem

A reta final do Campeonato Brasileiro está emocionante, com São Paulo, Internacional, Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras e Grêmio brigando palmo a palmo pelo título.

Na 31ª rodada, que ocorre entre quarta-feira e quinta-feira, aliás, os seis primeiros colocados irão “se matar” em confrontos direitos que podem ajudar muito na briga pela taça.

Mas e se, por uma grande coincidência, todos os resultados da reta final do 1º turno se repetissem, como ficaria a tabela?

A ESPN fez as contas e mostra o que aconteceria:

Quantos pontos cada um faria?

São Paulo e Flamengo: 16 pontos

Internacional e Grêmio: 15 pontos

Palmeiras: 13 pontos

Atlético-MG: 11 pontos

Tchê Tchê e Daniel Alves comemoram gol do São Paulo sobre o Athletico-PR Rubens Chiri/saopaulofc.net

Como ficaria a classificação?

1. São Paulo – 73

2. Internacional – 71

3. Flamengo: 68

4. Grêmio: 65

5. Atlético-MG: 64

6. Palmeiras: 64

Ou seja: se os resultados da reta final do 1º turno se repetirem no 2º turno, a briga pelo título seria emocionante até a última rodada, mas terminaria mesmo com o São Paulo, atual líder, levantando a taça.

Isto porque nem Inter e nem Flamengo conseguiriam alcançar o Tricolor, apesar dos bons aproveitamentos.

O G-4, por sua vez, teria Fla e Grêmio, com Atlético-MG e Palmeiras fechando o bloco da Conmebol Libertadores.

Vale lembrar, porém, que os classificados para o torneio continental podem aumentar dependendo de quem ganhar a Libertadores e também a Copa do Brasil.

RELEMBRE OS RESULTADOS DO 1º TURNO

12ª rodada

Internacional 1 x 1 São Paulo

Atlético-MG 3 x 1 Grêmio

Palmeiras 1 x 1 Flamengo

13ª rodada

Grêmio 1 x 1 Internacional

Palmeiras 2 x 1 Ceará

Flamengo 3 x 1 Athletico-PR

Coritiba 1 x 1 São Paulo

Atlético-MG 4 x 1 Vasco

14ª rodada

Flamengo 3 x 0 Sport

Grêmio 2 x 1 Coritiba

São Paulo 3 x 0 Atlético-GO

Botafogo 2 x 1 Palmeiras

Fortaleza 2 x 1 Atlético-MG

Red Bull Bragantino 0 x 2 Internacional

15ª rodada

Vasco 1 x 2 Flamengo

Palmeiras 0 x 2 São Paulo

Atlético-MG 3 x 0 Goiás

Santos 2 x 1 Grêmio

Internacional 2 x 1 Athletico-PR

16ª rodada

Palmeiras 1 x 3 Coritiba

Grêmio 3 x 1 Botafogo

Atlético-MG 1 x 1 Fluminense

Sport 3 x 5 Internacional

Flamengo 1 x 1 Red Bull Bragantino

Ceará 1 x 1 São Paulo

17ª rodada

São Paulo 0 x 0 Grêmio

Corinthians 1 x 5 Flamengo

Internacional 2 x 0 Vasco

Fortaleza 2 x 0 Palmeiras

Bahia 3 x 1 Atlético-MG

18ª rodada

Atlético-MG 0 x 0 Sport

Atlético-GO 0 x 3 Palmeiras

Internacional 2 x 2 Flamengo

Athletico-PR 1 x 2 Grêmio

São Paulo 4 x 0 Botafogo

19ª rodada

Corinthians 1 x 0 Internacional

Flamengo 1 x 4 São Paulo

Palmeiras 3 x 0 Atlético-MG

Grêmio 2 x 1 Red Bull Bragantino