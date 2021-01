Tratar frieira com receitas caseiras é uma das formas mais rápidas de aliviar o desconforto causado por essa micose.

Só quem já sofreu com a coceira entre os vãos nos dedos das mãos e dos pés é que sabe o quanto isso pode ser extremamente desconfortável e, em últimos casos, muito irritante.

Por isso, queremos lhe ajudar com dicas super simples e que prometem aliviar a coceira e a irritação. Veja em nosso conteúdo de hoje!

Como tratar frieira com receitas caseiras

Você pode tratar frieira com receitas caseiras super baratinhas e com produtos que certamente você tem em casa. Vamos à lista?

1- Tratar frieira com receitas caseiras: Alho

O nosso queridíssimo alho possui propriedades antimicrobianas que são capazes de diminuir expressivamente a proliferação de micróbios que causam a frieira. Além disso, quando utilizado da forma correta pode até aliviar a coceira.

Como usar? Você deve amassar quatro dentes de alho e deixá-los de molho em 200 ml de água filtrada. Deixe agir na água por pelo menos 15 minutos. Em seguida, molhe a região afetada com esta água poderosa e deixe agir. Repita pelo menos 2 vezes ao dia.

2- Vinagre de maçã

O vinagre de maçã é ótimo para tratar frieira, considerando que também é um potente ingrediente antimicrobiano, que você pode aplicar na região afetada. Apenas lembre-se que este vinagre pode ser um pouco ácido, e por isso você deve aplicar o mesmo diluído, ok?

Como usar? Dilua cerca de 30 ml de vinagre de maçã em 200 ml de água filtrada, mexendo bem. Assim que estiver uma mistura homogênea, aplique na pele afetada e deixe agir.

3- Gengibre

O nosso querido gengibre é um conhecido anti-inflamatório capaz de ser utilizado no tratamento de diversos problemas, incluindo os de pele.

Como usar? Corte cerca de 5 gramas de gengibre e descasque. Ferva 200 ml de água filtrada e despeje o gengibre na água. Deixe cozinhar por 2 minutos, desligue o fogo e tampe. Aguarde a infusão agir por 10 minutos e quando a água já não estiver quente, aplique delicadamente na região afetada. Repita este processo duas vezes ao dia.

4- Aplique mel

O mel é um ótimo anti-inflamatório, além de ser antimicrobiano. Sua consistência pode ainda promover um alívio na coceira.

Como usar? Aplique o mel diretamente na região com a frieira. Deixe este ingrediente agindo por cerca de 10 minutos e enxágue. Repita o processo de manhã e à noite.

5- Bicarbonato de sódio

Não é de hoje que as pessoas falam sobre os benefícios do bicarbonato de sódio, não é mesmo? Este é um poderoso bactericida capaz de tratar os mais diversos problemas de pele.

Como usar? Pulverize o bicarbonato de sódio na região afetada pelo menos 3 vezes ao dia. É ideal que a sua pele esteja limpa no momento da aplicação.

Tratar frieira com receitas caseiras funciona!

Agora você já sabe como tratar frieira com receitas caseiras, mas lembre-se que apesar de funcionar, este é um tratamento mais emergencial. Ou seja, se o problema persistir, é preciso você verificar com o seu médico a real causa do problema, ok? Assim você se vê livre, de uma vez, deste incômodo.