Como uma ligação de Cuca fez Atlético-MG trocar Juninho Pernambucano por Ronaldinho e ganhar Libertadores

O treinador foi o responsável pela ida de Ronaldinho Gaúcho para Belo Horizonte. À época, o presidente Alexandre Kalil desejava contratar outro astro do futebol brasileiro.

“O Cuca, meu brother, me liga e diz o seguinte: ‘Velho, meu time só está faltando um 10. Meu presidente está no Copacabana Palace, tu aceita tomar um café come ele? Ele está aí para contratar o Juninho Pernambucano, mas eu quero o Ronaldinho. Tu quer tomar um café com ele? Nós vamos ser campeão de tudo com esse time. Só falta ele’. Está bom….”, disse Assis, irmão de Ronaldinho, em entrevista ao canal de Duda Garbi no Youtube.

“Fui no outro dia de manhã encontrar com o Kalil. Maluf me ligou. Tomei café com ele e falei: ‘Presidente, tudo muito legal, tudo perfeito, mas eu não vou ficar de novo para tomar na cabeça. Tudo que você está falando para mim, vamos pegar o avião amanhã e vamos lá para Porto Alegre falar isso para ele’. Eu sabia que era aquilo que o Ronaldo precisava”, recordou.

Assis fala que Kalil foi a Porto Alegre para bater o martelo das negociações. Um ano antes, o irmão do craque tinha negociado com Palmeiras e Grêmio, que não ficaram satisfeitos com a ida de R10 ao Flamengo.

“E eu: ‘E aí, presidente?’. ‘Já estou aqui, o avião está na cabeceira, e eu só saio com ele comigo’. E foi assim”, explicou.

Após uma passagem frustrante pelo Flamengo, com direito a salários atrasados e briga pública com Vanderlei Luxemburgo, Ronaldinho Gaúcho desembarcou no dia 1º de junho de 2012 ao Atlético-MG.

O “Bruxo” ajudou ao Atlético-MG a vencer pela primeira vez a Conmebol Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Além disso, virou um dos maiores ídolos da história do clube alvinegro.

“O Atlético-MG era o que ele precisava. Um presidente que realmente sabe lidar com esse tipo de situação, de mexer com o atleta. O Kalil foi muito feliz”, disse Assis.