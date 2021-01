Como ver Friends agora que saiu da Netflix? Só pagando R$ 500 · .

O início do ano trouxe uma notícia ruim para os fãs de Friends (1994-2004). Sem conseguir renovar o contrato com a Warner Bros. Television, dona dos direitos de exibição da série de comédia, a Netflix teve de abrir mão de Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David Schwimmer) e companhia. Agora, a única maneira (dentro da lei) de assistir aos 236 episódios do sexteto é abrindo a carteira e pagando R$ 499.

As dez temporadas de Friends estão disponíveis unicamente na Microsoft Store, serviço que vende centenas de jogos, séries e filmes para quem está disposto a pagar por isso. Cada capítulo em alta definição das desventuras de Chandler (Matthew Perry) e Joey (Matt LeBlanc) custa R$ 4,99, mas é possível comprar um ano inteiro por R$ 49,90.

Para quem não se importa tanto com a qualidade da imagem, a loja oferece os mesmos episódios em versão SD (a mesma usada por televisores de tubo) com desconto: cada capítulo sai por R$ 3,99, e a temporada inteira por R$ 39,90. Nessa definição mais baixa, a série completa custa R$ 399 –um preço bem elevado para uma atração encerrada há quase 17 anos.

Lojas de e-commerce também não vendem mais o box com os dez anos de Friends. A reportagem checou diversos sites, como Submarino, Americanas, Ponto Frio e Magazine Luiza, e encontrou apenas temporadas soltas. No MercadoLivre, apenas um usuário oferecia toda a série, por inacreditáveis R$ 897,40.

divulgação/nbc

Quer ver Friends no computador? Abra o bolso

Friends não volta pro streaming?

Para aquele fã que deseja ver mais de Phoebe (Lisa Kudrow) e Monica (Courteney Cox), mas não está a fim de gastar R$ 500, há duas opções: ficar sintonizado na TV por assinatura até que a Warner Channel exiba algum episódio, ou esperar pela chegada do streaming HBO Max, que terá a série como destaque no catálogo.

O maior problema da primeira alternativa é que a grade do canal pago não é muito fixa. Na segunda-feira (11), por exemplo, Friends exibiu quatro episódios das 11h06 às 12h50 –e reprisou apenas três deles na madrugada. Nesta terça (12), os quatro capítulos começam às 11h35 e vão até 13h22. E na quarta (13), a transmissão vai das 11h18 às 13h01. Ou seja: é possível ter uma vaga ideia de quando a série vai ao ar, mas para ter certeza de que você não vai perder o início, só deixando a TV ligada na Warner muito antes da hora do almoço.

O retorno da comédia ao streaming vai ocorrer apenas no segundo semestre, quando o HBO Max será lançado na América Latina e no Brasil. E o serviço da WarnerMedia aposta pesado no potencial dos seis amigos –que desbancava produções originais da Netflix e se mantinha na lista dos mais vistos mesmo tanto tempo após o seu final.

Não por acaso, os executivos do HBO Max pagaram US$ 425 milhões (R$ 2,3 bilhões) para contar com Friends no seu catálogo. E abriram a carteira mais uma vez para um especial que reunirá todo o elenco pela primeira vez desde 2004 –segundo Matthew Perry, o programa estreará em março.