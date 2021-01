‘Comprou vaga na Série B, vamos fingir que a gente não sabe’

Semifinalista da Copa do Brasil, o América-MG coroou a grande temporada que fez em 2020 e neste início de 2021 com o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Sob o comando do técnico Lisca, o Coelho faz uma campanha bastante sólida na Série B e está próximo de ficar com o título nacional.

Porém, nem mesmo a festa pelo acesso fez com que o presidente Marcus Salum esquecesse de alguns rivais, cutucando, por exemplo, o Red Bull Bragantino.

Atual campeão da Série B, o clube de Bragança Paulista foi adquirido pelo grupo austríaco e, com forte investimento da empresa, chegou à elite do futebol nacional ao final de 2019.

“O Bragantino vendeu o clube, é outra história. Foi comprada uma vaga na Série B, mas vamos fingir que a gente não sabe. O Red Bull já tinha time, já tinha tudo, eles queriam uma vaga na série B porque eles não conseguiam subir, essa é a verdade”, disse o presidente em entrevista à Rádio Bandeirantes.

O América-MG trabalha para se tornar um clube-empresa, com um CEO e que seja administrado não mais apenas como um clube de futebol. A ideia da diretoria é que o Coelho seja mais organizado financeiramente e que consiga, antes de tudo, se fortalecer como um time de primeira divisão no Brasil.

“O América-MG vai ter um conselho de administração, com três membros. Um do América, um do sócio e um de fora contratado. Metade da empresa é do América e metade é do gestor. Nós vamos continuar comandando o futebol, só que de uma forma profissional”.

“O caminho é subir e se firmar na primeira divisão. Temos as dificuldades de receita, mas estamos tentando nos modernizar um pouco”, finalizou.

O América-MG é líder da Série B do Campeonato Brasileiro com 68 pontos, dois a mais do que a Chapecoense e está muito perto de ficar com a taça da Série B.