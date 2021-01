Compugraf está contratando 10 profissionais na área de tecnologia

A Compugraf está contratando profissionais da área tecnológica. São 10 vagas disponíveis para atuar em diferentes áreas da empresa. Confira, a seguir, mais informações e como participar do processo seletivo!

Compugraf está contratando

A empresa Compugraf conta com uma equipe de profissionais certificados e preparados para ajudar a proteger todas as informações das empresas.

Contando com alta tecnologia, ela é especializada em desenvolver soluções customizadas para atender todas as necessidades de seus clientes.

A Compugraf atua em áreas vitais do desenvolvimento de comunicação empresarial e segurança da informação.

Atualmente, a empresa está buscando profissionais capacitados para preencher 10 vagas em diferentes setores.

Os novos contratados irão trabalhar em diferentes setores da empresa.

Confira a lista de oportunidades que a Compugraf está contratando:

Analista Programador;

Analista de Projetos;

Analista de Redes;

Analista de Segurança;

Analista de Sistemas.

Também há chances para as áreas de: estágio em marketing e arquiteto de soluções.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das vagas na Compugraf, os interessados devem encaminhar um currículo atualizado para o seguinte endereço de e-mail: [email protected]. Ou, se preferir, para o número de WhatsApp: (11) 96497-6135.

