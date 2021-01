Conca no ‘BBB’? Internautas repercutem possibilidade do ex-Fluminense participar de reality

O reality show “Big Brother Brasil” 2021, da Rede Globo, irá anunciar nesta noite de terça-feira os participantes da temporada e há uma expectativa de ter um ex-jogador no programa. Internautas tem levantado a possibilidade do argentino Darío Conca, ídolo do Fluminense, participar do “BBB”.

– Nunca assisti o BBB mas se o Conca estiver mesmo, eu juro que assisto – disse um internauta no Twitter.

– Caso o Conca seja realmente confirmado no BBB, ele terá todo o apoio dos boleiros e este perfil está fechado com ele – postou uma página sobre futebol na mesma rede social.

– Conca campeão do BBB já é realidade? – brincou outro internauta.

– Conca já tem a estratégia pronta pra ganhar o BBB. Vai chegar animadão, depois vai se fazer de morto pra enganar os trouxas e ganhar mais uns milhões sem fazer esforço. É o que ele fez no Flamengo. Gênio – brincou uma página de humor.

Ativo nas redes sociais desde 2019, o ex-jogador fez algumas postagens recentemente que alimentaram rumores de que ele seria um “Brother”. Ele chegou a fazer uma enquete nas redes sociais perguntando quem o acompanharia 24 horas no “BBB”.

Darío Leonardo Conca é ídolo do Fluminense e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2010 pelo clube, sendo eleito o craque do campeonato. Três anos antes teve uma passagem pelo Vasco e em 2017 teve uma curta e apagada temporada no Flamengo.

Veja a repercussão relacionada à possibilidade de Conca participar do “Big Brother Brasil” 2021:

Quem vai me acompanhar em 2021 24h? — Darío Conca (@concaoficial) January 2, 2021

Nunca assisti o BBB mas se o Conca estiver mesmo, eu juro que assisto — Danielᶠᶠᶜ (@deeliessice) January 19, 2021

Conca já tem a estratégia pronta pra ganhar o BBB. Vai chegar animadão, depois vai se fazer de morto pra enganar os trouxas e ganhar mais uns milhões sem fazer esforço. É o que ele fez no Flamengo. Gênio. — ABAD, O FISCAL (@AbadFiscaliza) January 19, 2021

” 2021 as coisas voltam ao normal” 2021: Dário Conca no Big Brother Brasil — Pedro Engel (@PedroEngelSanti) January 19, 2021

O prêmio do bbb é inferior ao salário mensal do Conca na chinaz ele vai totalmente de rolê — Flu Resenhaᶠᶠᶜ (@OFluResenha) January 19, 2021

Conca vai pro BBB ficar 3 meses confinado pra concorrer a um dinheiro menor do que o que Rodrigo Caetano e Eduardo Bandeira de Mello pagaram a ele pra jogar 15 minutos — Rafael (@rafaoliveiracrf) January 19, 2021