Concentrix abre 850 vagas de emprego na capital paulista

A Concentrix está oferecendo 850 oportunidades de emprego em São Paulo, capital paulista, no mês de janeiro. As vagas se concentram em cargos de Atendimento e Suporte ao cliente. Confira, a seguir, mais informações e como se inscrever!

Concentrix abre novas vagas de emprego

A Concentrix, multinacional que oferece serviços de assistência ao cliente, está com novas oportunidades de emprego para atuar em áreas como suporte e atendimento ao cliente que podem ocorrer por e-mail, chat ou telefone.

Confira abaixo algumas das vagas disponíveis na empresa:

Agente de atendimento;

Técnico de suporte;

Enfermeiro do trabalho;

Supervisor de Call Center;

Coordenador de qualidade;

Operador de telemarketing;

Analista de treinamento.

Além destas, há a possibilidade de garantir uma oportunidade na vaga de Agente de atendimento de vendas, back office call center e assistente de DP.

Todas as vagas estão disponíveis no site oficial da empresa e estão disponíveis apenas na capital paulista.

Todos os funcionários da Concentrix estão trabalhando em regime Home Office no momento, entretanto, os trabalhos presenciais irão voltar quando a pandemia acabar.

Informações sobre as vagas

Os salários vão variar de acordo com a vaga e os benefícios ofertados pela empresa são:

Vale alimentação;

Vale transporte;

Auxílio creche;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Folgas alternadas entre sábados e domingos.

Além disso, a empresa também oferece descontos em escolas de idioma, universidades e academias.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades de emprego na Concentrix, os interessados devem realizar a inscrição de maneira virtual, acessando o site da empresa. Após essa etapa, os candidato devem escolher uma vaga compatível com seu perfil profissional (todos os requisitos estarão disponíveis no site) e cadastrar seus dados.

A empresa entrará em contato com os candidatos aprovados no processo seletivo.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!