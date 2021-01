Concurso 2.339 da Mega-Sena acumula com valor de R$ 19 milhões; veja números

Na noite de quinta-feira (28) foi realizado o sorteio da Mega-Sena. No entanto, o prêmio não contou com nenhum ganhador. Dessa forma, o prêmio acumulou e pode pagar no próximo concurso o valor de R$ 19 milhões.

Por outro lado, a quina teve 19 acertadores e cada um vai receber o prêmio de R$ 68.776,09. Já os 1.746 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de 1.069,17.

Os números sorteados no concurso foram: 04 – 18 – 29 – 47 – 48 – 59.

Como apostar na Mega-Sena?

As apostas da Mega-Sena 2021 podem ser feitas pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, que pode ser acessado pelo celular, computador ou outros dispositivos. Para isto, é necessário fazer um cadastro, ser maior de 18 anos e preencher o número de um cartão de crédito.

Chances de ganhar

As chances de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. De acordo com a Caixa, para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.

Receba seu prêmio da Mega-Sena

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em Agência da CAIXA.

Apostas realizadas no Portal Loterias CAIXA ou Aplicativo Loterias CAIXA

Prêmios de apostas realizadas no Portal Loterias CAIXA ou no app Loterias CAIXA, cujo valor líquido seja até R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), poderão ser recebidos em qualquer agência da CAIXA ou unidade lotérica ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago, à escolha do apostador.

Caso a opção seja receber em uma lotérica, você deve apresentar o comprovante impresso da aposta (que possui um código de barras) além de trazer consigo em memória o código de resgate (de 6 números), numeração gerada no Portal Loterias CAIXA, com prazo de validade de 24 horas.

Outra opção para recebimento em lotérica é gerar um QR Code para cada aposta premiada, acessando o Portal Loterias CAIXA por meio de um dispositivo móvel (celular, tablet etc.). O QR Code gerado possui validade de 60 minutos e pode ser lido por qualquer lotérica. No recebimento por QR Code não há necessidade da impressão do comprovante.