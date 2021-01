Concurso BASA 2021 prorroga inscrições para técnico científico em TI! Até R$4.631,82

As inscrições do novo edital de concurso público do Banco da Amazônia (Concurso Basa 2021) foram prorrogadas até o dia 08 de fevereiro. De acordo com o documento publicado, são oferecidas 05 vagas imediatas para o cargo de Técnico Científico, na área de Tecnologia da Informação.

Do quantitativo de vagas oferecidas, três são para ampla concorrência, uma para autodeclarados pretos ou pardos e uma para pessoas com Deficiência (PcD). Além das vagas imediatas, haverá formação de cadastro reserva para até 100 vagas, sendo 75 para ampla concorrência, 20 para autodeclarados pretos ou pardos e 05 para pessoas com Deficiência.

Para concorrer a uma das vagas no concurso Basa 2021, o candidato deverá ter certificado de conclusão ou diploma de graduação de nível superior em Bacharel em Ciência da Computação, Bacharel em Sistema de Informação, Gestão da Tecnologia da Informação, Bacharel em Tecnologia da Informação, Tecnologia em Bancos de Dados, Tecnologia em Processamento de Dados, Tecnologia em Rede de Computadores, Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação Análise de Sistema, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema, Bacharelado em Informática, Ciência da Informação, Computação – ênfase em Sistema de Informação, Informática – Análise de Sistema, Informática – Sistema de Informação, Tecnologia em Projeto de Sistema de Informação ou Desenvolvimento de Sistema expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

O salário é de R$4.631,82, sendo R$3.145,79 de vencimento básico e R$1.486,03 de auxílio-alimentação (ticket e cesta alimentação). Além disso, serão oferecidos os seguintes benefícios:

Auxílio-creche;

Possibilidade de exercício de funções gratificadas, a critério do Banco da Amazônia;

Possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;

Possibilidade de participação no Plano de Previdência Complementar do Banco da Amazônia – PrevAmazônia;

Participação nos lucros ou nos resultados da Empresa, observadas as disposições legais em vigor.

A jornada de trabalho dos servidores será de 30 horas semanais, o que corresponde a uma jornada diária de 06 horas. Os aprovados serão contratados sob o regime celetista.

Os aprovados serão lotados na Região Metropolitana de Belém, no Pará, onde fica a sede do Basa. O candidato aprovado que não aceitar o local de admissão será excluído do concurso.

Inscrições

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no período compreendido entre 07 de janeiro e 08 de fevereiro de 2021, no site da Fundação Cesgranrio, organizadora do concurso. A taxa de inscrição vai custar R$120.

Provas

O concurso BASA vai contar com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação está marcada para o dia 14 de março de 2021, nas cidades de Belém/PA, Boa Vista/RR, Cuiabá/MT, Macapá/AP, Manaus/AM, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Santarém/PA e São Luís/MA.

A prova vai contar com 60 questões, sendo 30 de Conhecimentos Básicos e outras 30 de Conhecimentos Específicos. A prova de Conhecimentos Básicos vai trazer questões de Língua Portuguesa: 10 questões; Noções de Sistema Bancário: 10 questões; Legislação: cinco questões; e Atualidades: cinco questões.

Para aprovação, será obter aproveitamento maior que 55% do total da pontuação no conjunto das provas de Conhecimentos Básicos e Específicos. Além de garantir, no mínimo, 45% de acerto no total da prova de Conhecimentos Básicos e 55% na de Conhecimentos Específicos.

O gabarito oficial preliminar será divulgado no dia 15 de março, enquanto o resultado preliminar estará disponível no dia 13 de de abril. A divulgação e homologação dos resultados finais do concurso estão marcadas para o dia 20 de maio.

O concurso BASA vai ter validade de 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final (20 de maio). O prazo poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período.