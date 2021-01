Concurso Bombeiros RJ temporários: edital com 3 mil vagas sairá pela FUNRIO

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) vai abrir um novo edital em breve. O governador em exercício, Cláudio Castro, sancionou a lei que instituiu o Serviço Militar Temporário Voluntário (SMTV) na corporação.

A expectativa é que o edital seja publicado brevemente, uma vez que a corporação definiu a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência ligada à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Funrio) como organizadora do certame. A decisão consta no processo interno da corporação. Agora, a expectativa é pela assinatura de contrato entre as partes.

O comandante do CBMERJ, coronel Roberto Robadey Jr., falou sobre o edital a ser publicado, requisitos e como devem ocorrer as próximas seleções para temporários. De acordo com ele, esse já é um modelo adotado em muitos países.

“O Brasil tem esse modelo, que não está de acordo com uma função que exige vigor físico. Na maior parte do mundo, eles são voluntários enquanto têm disposição e passam nos testes”, revelou.

Edital com 3 mil vagas

Agora, com a aprovação da lei, que permite o ingresso de temporários no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, a corporação já trabalha para a publicação do primeiro edital, nesse modelo.

De acordo com o comandante, o estado “está correndo com esse edital”. Ao todo, estão previstas 3 mil vagas, em todo o estado.

“Serão distribuídas 40 vagas por para cada grupamento, que são quarteis maiores, e 12 vagas para cada destacamento”, revelou.

As vagas, neste primeiro momento, serão oferecidas para soldados temporários. Sendo assim, serão exigidos os mesmos requisitos do último, como, por exemplo, o nível médio completo; idade mínima de 18 e máxima de 25 anos e oferta para ambos os sexos. Ainda não foi informado se o certame vai exigir altura mínima.

Os aprovados vão contar, no primeiro ano, com um salário mínimo, passando para o valor de um soldado bombeiro militar, a partir do segundo ano.

A princípio, o setor de finanças do Estado não deve impedir a abertura do concurso, uma vez que, conforme informou o comandante, o militar temporário não ocupa as vagas dos concursados.

“A corporação só pretende demonstrar (ao Conselho) que tem recursos para custear esses militares por um ano. Hoje, com as restrições, nós teremos recursos para pagar, por um ano, 9 mil militares. Se no ano que vem nós não tivermos os recursos, dispensaremos todos. Esse modelo não está amarrado pelas restrições do Regime de Recuperação Fiscal”, disse o comandante.

Etapas semelhantes ao concurso

Durante entrevista, o coronel confirmou as etapas do concurso. De acordo com ele, a primeira fase contará com uma corrida de 5 km, em que os candidatos serão monitorados por chip e filmagens.

De acordo com o comandante, serão aprovados nessa etapa até três vezes o número de vagas previsto no edital. A avaliação contará com questões de Português e Matemática.

Os aprovados nas demais etapas ainda contarão com: