Concurso CRMV MS 2021: Edital é anunciado para níveis médio e superior

Um novo edital de concurso público do Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso do Sul (Concurso CRMV MS 2021) será divulgado em breve. A expectativa é que o novo certame seja lançado com 80 vagas para cargos de níveis médio e superior.

De acordo com o presidente do órgão, Rodrigo Piva, o Conselho precisa realizar a contratação imediata de um médico veterinário fiscal e dois agentes fiscais, com exigência de nível superior e médio, respectivamente.

Segundo o presidente, “O Conselho precisa ampliar seu quadro de funcionários para atender a demanda atual. Precisamos de mais um médico veterinário que possa atender as demandas pontuais dos profissionais, auxiliando nas questões do dia a dia da profissão, bem como de mais fiscais para cobrir todo o nosso MS.”

No entanto, o órgão vai realizar um cadastro reserva para contratação de profissionais durante o prazo de validade da seleção, que será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

O cadastro reserva fará um total de 80 aprovados, sendo 40 de nível médio e 40 de nível superior, abrangendo outras carreiras além de veterinário e agente. Os contratados serão regidos pelo regime celetista (CLT).

As vagas de nível médio serão abertas para assistente administrativo e agente fiscal. Para nível superior, as vagas serão disponibilizadas para os cargos de médico veterinário, contador, técnico em informática, jornalista e advogado.

Concurso CRMV MS 2021 – Quadro de vagas CARGO VAGAS Médico veterinário Fiscal 20 Zootecnista Fiscal 05 Contador 05 Técnico em informática 05 Jornalista 05 Advogado 05 Agente fiscal 15 Auxiliar administrativo 20

Agora, o próximo passo deve ser a formação de uma comissão organizadora para, somente então, o órgão definir uma empresa para organizar o concurso. A escolha deverá acontecer por meio de licitação.

Último edital foi aberto em 2014

O último edital aberto contou com vagas para todas as carreiras que são esperadas no edital de 2021. Foram oferecidas, na época, 10 vagas imediatas, sendo três de auxiliar administrativo, três de agente fiscal, uma de veterinário, uma de contador, uma de jornalista e uma de técnico em informática.

Além disso, será formado um cadastro de reserva para advogado, recepcionista e auxiliar de serviços gerais. O concurso, sob organização da FAPEC, contou com provas objetivas, com 40 questões.