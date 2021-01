Concurso da Polícia Civil: Inscrições abertas para 1.088 vagas! Até R$ 18.050,00

O concurso da Polícia Civil do Estado do Pará (Concurso PC PA) foi divulgado. De acordo com os documentos publicados, são oferecidas nada menos que 1.088 vagas em quatro cargos diferentes. O Instituto AOCP tem a responsabilidade do certame.

Inicialmente, estavam previstas 1.495 vagas no concurso. No entanto, a SEPLAD reduziu o quantitativo de oportunidades. A redução aconteceu somente no cargo de investigador, que deixou de ofertar 818 para oferecer 506 oportunidades. O concurso PC-PA vai contar com vagas para os cargos de:

investigador – 506 vagas – Salário de R$6.893,57

– 506 vagas – Salário de R$6.893,57 delegado – 265 vagas – Salário de R$ 18.050,00

– 265 vagas – Salário de R$ 18.050,00 escrivão – 252 vagas – Salário de R$6.893,57

– 252 vagas – Salário de R$6.893,57 papiloscopista – 65 vagas – Salário de R$6.893,57

O cargo de Delegado requer nível superior em Direito. Os demais cargos têm requisito de curso de graduação completo em qualquer área.

Sobre os cargos

Investigador

Requisitos: Graduação de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Atribuições: Proceder, mediante determinação da autoridade Policial, às diligências e investigações Policiais com o fim de coletar elementos para a elucidação de infrações penais ou administrativas para instrução dos respectivos procedimentos legais; efetuar prisões em flagrantes ou mediante mandato (conduzir e escoltar presos); cumprir mandados expedidos pela autoridade Policial ou judiciária competente; operar equipamento de comunicações, entre outros cargos.

Escrivão

Requisitos: Graduação de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Atribuições: Participar na formação de inquéritos Policiais e procedimentos administrativos, sob a presidência da autoridade Policial competente; expedir, mediante requerimento deferido pela autoridade Policial competente, certidões e translado; executar tarefas administrativas atinentes à atividade cartorária; entre outros cargos.

Papiloscopista

Requisitos: Graduação de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Atribuições: Desempenhar atividades relacionadas ao cumprimento das formalidades legais necessárias aos inquéritos, aos processos e aos demais serviços cartorários; colher as impressões digitais no vivo e no morto, para fins de identificação civil e criminal; proceder à identificação papiloscópica e necroscopapiloscópica com a elaboração do respectivo laudo técnico; proceder à perícia iconográfica e ao retrato falado, com a elaboração do respectivo laudo técnico.

Delegado

Requisitos: Diploma em curso de nível superior completo de bacharel em Direito, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Atribuições: Dirigir, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades administrativas e operacionais do órgão ou unidade policial sob sua direção; cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua competência, as funções institucionais da Polícia Civil; planejar, dirigir e coordenar, com base na estatística policial e no conhecimento produzido pela atividade de inteligência policial, as operações policiais no enfrentamento efetivo à criminalidade, na área de sua competência; exercer poderes discricionários afetos ao cargo que objetivem proteger os direitos inerentes à pessoa humana e resguardar a segurança pública e a justiça criminal; praticar todos os atos da polícia, na esfera de sua competência, visando à diminuição da criminalidade e da violência.

Inscrição Concurso PC-PA 2020/2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 07 de dezembro e 04 de fevereiro de 2021, no site do Instituto AOCP, o organizador. A taxa de inscrição vai custar:

delegado : R$140

: R$140 escrivão : R$ 70

: R$ 70 investigador : R$70

: R$70 papiloscopista: R$70

Provas Concurso PC-PA 2020/2021

O concurso PC-PA terá eliminatórias e classificatórias, sendo aplicadas nos seguintes dias:

Investigador, Escrivão e Papiloscopista

Prova objetiva e discursiva: 28/03/2021

Delegado

Prova objetiva e peça processual: 21/03/2021

As provas serão realizadas em Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

Informações do concurso

