Concurso Detran AL 2021: Ministério Público recomenda NOVO edital para efetivos

O Departamento de Trânsito de Alagoas vai abrir um novo edital de concurso público em breve. Depois de 20 anos sem abrir um novo certame, a tendência é de publicação de uma seleção logo, uma vez que o Ministério Público do Estado, por meio da 17ª Promotoria de Justiça da Fazenda Estadual, recomendou a realização de um novo edital.

O MP-AL decidiu pela realização de um novo concurso para reduzir a contratação de funcionários terceirizados ou admitidos irregularmente. A recomendação já foi protocolada pelo pelo promotor Coaracy Fonseca no dia 25 de janeiro de 2021.

“Ao todo são 138 precarizados a serem contratados à revelia do concurso público”. De acordo com dados da Promotoria, no dia 22 de janeiro de 2021, teve andamento um ato administrativo criando o emprego de ‘auxiliar administrativo’.

Para o cargo de Auxiliar Administrativo, o requisito é de ensino médio completo; curso básico de qualificação de até 200 horas/aula e um a dois anos de experiência funcional.

De acordo com o promotor Coaracy Fonseca, um quadro fixado por lei atualmente é de 400 cargos. No entanto, existem mais de 140 vagas abertas em diversos cargos do DETRAN-AL, sem contar as aposentadorias, o que aumentaria ainda mais o número de vacâncias.

“A política de contratação do DETRAN AL ofende sobremaneira o art. 37, II, da CF/88, assim como os princípios gerais norteadores da Administração Pública, notadamente os da legalidade, igualdade, impessoalidade, eficiência e, sobretudo, o da moralidade administrativa”, diz o promotor.

“A admissão de pessoal em empregos terceirizados, existindo cargos efetivos no quadro funcional, sem o pertinente concurso é absolutamente inconstitucional e nula”, completou.

Até o momento a Justiça do Estado de Alagoas ainda não se pronunciou sobre a recomendação para o próximo concurso Detran-AL. O DETRAN-AL conta com dez dias úteis para informar sobre o acatamento da presente recomendação e as medidas previstas para o seu cumprimento.

O concurso DETRAN-AL

Em 2018, um processo de abertura de um novo concurso público para o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas foi aberto. Na ocasião, o documento foi para despachado ao Gabinete Civil para as providências cabíveis.

O que aumentou a expectativa de abertura do novo edital de concurso. No entanto, os trâmites para o concurso não registram o andamento há mais de anos.

Em 2018, o então presidente do Sindicato dos Servidores do Detran, Roberto Martins, destacou que o Departamento precisava, em caráter de urgência, de 140 novos servidores.