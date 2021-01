Concurso DPE CE 2021: NOVO edital para membros é confirmado pelo órgão

Um novo edital de concurso público da Defensoria Pública do Estado do Ceará (Concurso DPE-CE 2021) está oficialmente confirmado. A confirmação veio por meio do órgão, logo após o órgão nomear o último aprovado que faltava do último edital para membros.

O concurso DPE-ES visa o preenchimento de vagas na carreira de Defensor. De acordo com a Folha Dirigida, há também previsão de edital para a área de apoio. No entanto, uma resposta ainda não foi dada. O concurso está previsto para sair ainda em 2021.

O cargo de Defensor requer bacharelado em Direito e atualmente tem remuneração inicial de R$26.127,17. O quantitativo de vagas ainda não foi revelado, mas sabe-se que o órgão tem 57 cargos desocupados na classe inicial da carreira.

“Com esta última nomeação, a Defensoria encerra os aprovados do último certame e inicia a preparação do próximo concurso, previsto para 2021.”

A presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC), Andrea Maria Alves Coelho, também presente na cerimônia de posse, reforçou que a entidade apoia a abertura de um novo concurso DPE CE.

“Destaco que a Associação sempre esteve e continuará apoiando o fortalecimento dos nossos quadros com a realização de novo certame, assim também reconhecendo o árduo trabalho feito pela atual administração da Defensoria Pública para fazer o chamamento de todos os aprovados.”

O concurso DPE CE

Em novembro de 2020, a DPE-CE formou a primeira política afirmativa da história do órgão, com a Instrução Normativa nº 82/2020, editada pela defensora geral Elizabeth Chagas.

De acordo com a nova regra prevista, todos os editais de concursos abertos pela DPE-CE devem contar com vagas exclusivas para negros. A medida vale tanto para o concurso DPE CE, quanto para as seleções de estágio e outros processos seletivos.

De acordo com a Instrução Normativa, foram destinadas 20% das vagas previstas em edital para essa cota, sendo válida para cargos de membros (defensores), servidores e estagiários. Para acessarem a política, os candidatos negros deverão fazer a autodeclaração étnica no ato da inscrição. Para isso, será formada uma comissão de heteroidentificação para avaliar as inscrições dos candidatos que se autodeclararem negros.

Último edital de concurso DPE-CE

O último edital de concurso DPE-CE foi aberto em setembro de 2014 para o cargo de Defensor. Na ocasião, o edital foi aberto com 60 vagas, com salário inicial de R$19.339,70. A Fundação Carlos Chagas (FCC) organizou o edital.

O concurso contou por meio de quatro etapas: prova objetiva, provas discursivas, prova oral e análise de títulos. A primeira foi compreendia por 100 questões de múltipla escolha distribuídas pelas seguintes disciplinas:

Direito Constitucional – 20

Direito Civil – 12

Direito Penal – 12

Direito Processual Civil – 12

Direito Processual Penal – 12

Direito do Trabalho – três

Direito Administrativo – sete

Direito Previdenciário – três

Direito Comercial – três

Direito do Consumidor – seis

Organização da Defensoria Pública – dez

Na segunda fase do concurso, os candidatos tiveram que responder duas provas dissertativas, cada uma com três questões discursivas e uma peça judicial. As disciplinas eram as mesmas da objetiva, mas divididas em duas partes.

Após essa fase, os candidatos precisaram realizar a inscrição definitiva para seguir com o exame oral. Por fim, foi realizada a análise de títulos, de caráter classificatório.