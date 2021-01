Concurso e Processo seletivo Prefeitura de David Canabarro RS 2021: Saíram editais

A Prefeitura Municipal de David Canabarro/RS divulgou a abertura de novos editais de concurso público e processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 40 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 01/2021 (concurso público): Professor de Educação Infantil (Cr), Vigilante Sanitário (1), Enfermeiro (1), Fiscal Ambiental (Cr), Médico (2), Atendente de Creche (8), Auxiliar Administrativo (4), Tesoureiro (Cr), Agente de Campo (Cr), Agente Comunitário de Saúde (Cr), Inspetor Tributário (1), Secretário de Escola (1), Técnico em Enfermagem (1), Servente (2), Operário (2), Motorista (7) e Operador de Máquinas (7).

EDITAL nº 01/2021 (processo seletivo): Enfermeiro (SAMU) (Cr); Técnico em Enfermagem (SAMU); Visitador (PIM) (3) e Motorista (SAMU) (Cr).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.524,56 e R$ 10.983,27.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 28 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Legalle Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$40,00 a R$120,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova prática para os cargos de Operador de Máquinas, Servente e Motorista; mais prova de títulos para Professor de Educação Infantil.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 14 de fevereiro, em locais e horário a serem divulgados no dia 08 de fevereiro de 2021. O concurso e o processo seletivo são válidos por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso