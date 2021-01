Concurso GHC RS 2021: Saiu EDITAL para nível médio/técnico e superior! Até R$21 mil

Edital publicado. O Grupo Hospitalar Conceição RS divulgou a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher vagas em cargos de nível médio/técnico e superior. Confira abaixo as oportunidades:

Técnicos de Enfermagem (Intensivista Adulto);

Técnico de Manutenção (mecânico e refrigeração);

Terapeuta ocupacional

Advogado;

Engenheiro químico

Médico (anestesiologia pediátrica, anestesiologia cardiovascular, medicina do adolescente, medicina intensiva e medicina de emergência);

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$3.544,20 a R$3.544,20.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 12 de fevereiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundatec. O valor da inscrição variam entre R$ 59,90 (nível médio/técnico) e R$99,90 (nível superior), com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de até 28 de janeiro conforme edital.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões de língua portuguesa (5); informática (4), políticas públicas de saúde (6) e conhecimentos específicos (25). As avaliações serão realizadas em data provável no dia 14 de março de 2021, em locais e horário a serem informados no dia 04 do mesmo mês.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração ho hospital.

Informações do concurso