Concurso IMBEL 2021: Saiu o edital com vagas para todos os níveis!

A Indústria de Material Bélico do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso IMBEL 2021) para o preenchimento de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As oportunidades são em cadastro de reserva, com salários de até R$5.331,47. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) tem a responsabilidade do certame.

De acordo com o edital publicado, o concurso conta com vagas para:

Nível fundamental: agente de apoio operacional;

agente de apoio operacional; Nível médio: guarda de segurança patrimonial, motorista, oficial de produção industrial, auxiliar técnico industrial, auxiliar técnico administrativo e oficial de ferramentaria industrial;

guarda de segurança patrimonial, motorista, oficial de produção industrial, auxiliar técnico industrial, auxiliar técnico administrativo e oficial de ferramentaria industrial; Nível médio/técnico: técnico Industrial especializado; técnico em Radiologia, técnico em Enfermagem do Trabalho e técnico administrativo especializado;

técnico Industrial especializado; técnico em Radiologia, técnico em Enfermagem do Trabalho e técnico administrativo especializado; Nível superior: analista especializado, supervisor, advogado, engenheiro e médico do trabalho.

Os aprovados no concurso IMBEL 2021 serão lotados nas unidades de produção da Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel): Piquete – São Paulo (Fábrica Presidente Vargas — FPV); Itajubá – Minas Gerais (Fábrica de Itajubá — FI); Juiz de Fora – Minas Gerais (Fábrica de Juiz de Fora — FJF); Magé – Rio de Janeiro (Fábrica da Estrela — FE); e Rio de Janeiro (Fábrica de Material de Comunicação e Eletrônica — FMCE). Os salários oferecidos vão oscilar entre R$1.275,46 e R$5.331,47.

Inscrição Concurso IMBEL 2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 14 horas do dia 11 de janeiro e 16 horas do dia 18 de fevereiro de 2021, no site da organizadora da seleção, a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A taxa de inscrição do concurso IMBEL vai custar R$31, para cargos de nível fundamental; R$32, para o médio; e R$53, para cargos de nível superior. Os boletos poderão ser pagos até o dia 19 de fevereiro.

Provas Concurso IMBEL 2021

As provas objetivas do concurso serão aplicadas no dia 11 de abril de 2021, nas cidades de Piquete SP, Itajubá-MG, Juiz de Fora-MG, Magé-RJ, Rio de Janeiro-RJ e Brasília-DF. A prova será de caráter eliminatório e classificatório.

O concurso vai contar com dois turnos distintos para avaliação dos candidatos, da seguinte maneira:

Manhã : (das 8h às 12h) farão o exame os candidatos às vagas de nível fundamental e superior;

: (das 8h às 12h) farão o exame os candidatos às vagas de nível fundamental e superior; Tarde: (das 15h às 19h) candidatos aos cargos de nível médio.

A prova objetiva de nível superior vai contar com 60 questões, distribuídas entre as matérias de Língua Portuguesa (15), Raciocínio Lógico Matemático (15); Noções de Informática (10) e Conhecimentos Específicos (20).

A prova para nível médio vai contar com 50 questões, distribuídas entre Língua Portuguesa (20), Raciocínio Lógico Matemático (15) e Noções de Informática (15).

Por fim, a prova objetiva de nível fundamental vai contar com 40 questões, sendo 20 de Língua Portuguesa e outras 20 de Matemática.

Veja os critérios de aprovação:

Nível fundamental

Acertar, no mínimo, oito questões na disciplina Língua Portuguesa;

Acertar, no mínimo, oito questões na disciplina Matemática; e

Não zerar nenhuma disciplina.

Nível médio

Acertar, no mínimo, oito questões na disciplina Língua Portuguesa;

Acertar, no mínimo, seis questões na disciplina Raciocínio Lógico-Matemático;

Acertar, no mínimo, seis questões na disciplina Noções de Informática; e

Não zerar nenhuma disciplina.

Nível Superior

Acertar, no mínimo, 16 questões no Módulo I (Conhecimentos Básicos);

Acertar, no mínimo, dez questões no Módulo II (Conhecimentos Específicos); e

Não zerar nenhuma disciplina.

Demais etapas

Além da prova objetiva, os candidatos de ensino superior ainda vão contar com uma prova discursiva, a ser realizada no mesmo dia da avaliação objetiva. Serão corrigidas as provas, apenas, dos aprovados na fase anterior.

A avaliação vai constar de uma Redação (valor de até 20 pontos) a ser redigida em gênero dissertativo-argumentativo, com no mínimo de 20 e máximo de 30 linhas.

A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Os aprovados no certame serão contratados sob regime celetista.

Informações do concurso