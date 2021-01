Concurso PC DF 2021: órgão determina que Cebraspe volte o certame

O concurso PC DF poderá ser retomado em breve! Na última sexta-feira, 22, a Polícia Civil do Distrito Federal solicitou que o Cebraspe, banca organizadora do certame, retome o edital para 2.100 vagas. Sendo assim, a nova data de aplicação das provas deverá ser divulgada nos próximos dias.

As informações foram passadas pelo site Metrópoles nesta segunda, 25, e confirmadas pelo diretor-geral da corporação, Robson Candido, que publicou a notícia, em seu Instagram oficial. Segundo ele, o objetivo é agilizar esse processo de retomada do concurso. Porém, a corporação não quer atrapalhar outras provas que já estejam marcadas.

“Sabemos que muitas pessoas irão fazer as provas da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Portanto, vamos definir uma data que não cause prejuízo aos estudantes, principalmente aos que moram fora do Distrito Federal”, disse o delegado.

Por fim, Robson também lembrou que as provas serão aplicadas em um mesmo final de semana, sendo uma no sábado e a outra no domingo. No último dia 15, o delegado já havia dado uma previsão sobre as provas. Segundo ele, as avaliações estão previstas para março ou abril.

A data exata de aplicação das provas do concurso PC-DF, entretanto, ainda dependerá de alguns outros fatores, conforme foi informado. Um ponto ressaltado pelo diretor foi que, caso as provas sejam aplicadas em março, uma condição foi escolhida para que a PC-DF não aplique provas no mesmo dia dos concursos da PF e PRF, que ocorrerão nos dias 21 e 28 de março, respectivamente.

Dessa forma, as provas poderiam ser marcadas para as duas primeiras semanas do mês de março (07 ou 14 de março) ou abril (4, 11, 18 e 25).

Segundo o Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, os exames também podem ficar para mês de maio. A declaração dele foi dada no dia 11 de janeiro. Em entrevista para o Correio Braziliense, ele afirmou que mesmo com a proximidade de uma vacina é necessário esperar que todos estejam imunizados para que as etapas sejam realizadas em total segurança.

“Eu estava lendo hoje pela manhã que apesar de a vacina estar chegando, acho que uma segurança somente a partir do mês de maio. Foi o que estava lendo hoje, um especialista da Saúde falando. Não é porque está vacinando todo mundo que imediatamente nós vamos ter uma imunização. Então, assim, no mínimo no mês de maio”, disse.

Suspensão dos concursos

Previstas para serem aplicadas em outubro, as provas do concurso da PC-DF foram suspensas. A suspensão ocorreu por conta da pandemia do novo coronavírus e uma possível curva epidemiológica nos casos Covid-19 no Distrito Federal.

“…levando-se em consideração que a curva epidemiológica do vírus Covid-19 ainda demanda cuidados no Distrito Federal, torna pública a suspensão da aplicação das provas objetivas e da prova discursiva,” informou a banca Cebraspe.

PC DF tem mais de 100 mil inscritos para agente e escrivão

O concurso da PC DF para o cargo de Agente registrou um total de 105.286 inscritos, conforme informação publicada no site do Cebraspe, o organizador do certame. A distribuição ficou da seguinte forma:

Ampla concorrência: 88.894

Concorrência: 197,54 candidatos por vaga

197,54 candidatos por vaga Pessoas com deficiência: 864

Concorrência: 28,80 candidatos por vaga

28,80 candidatos por vaga Candidatos negros: 15.528

Concorrência: 129,40 candidatos por vaga

Foram registrados nada menos que 52.636 inscritos no concurso público para o preenchimento de 300 vagas no cargo de Escrivão de Polícia.

Provas

Escrivão

Conhecimentos Básicos – 50 questões

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Conhecimentos sobre o Distrito Federal

Atualidades (somente para a Prova Discursiva)

Conhecimentos específicos – 70 questões

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Penal

Noções de Direito Processual Penal

Noções de Direitos Humanos

Informática

Matemática e raciocínio lógico

Agente de Polícia

Conhecimentos Básicos – 50 questões

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Conhecimentos sobre o Distrito Federal

Legislação

Matemática e Raciocínio Lógico

Atualidades (somente para a Prova Discursiva)

Conhecimentos específicos – 70 questões

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Penal

Noções de Direito Processual Penal

Noções de Direitos Humanos

Informática

Estatística

Contabilidade

Concursos PC-DF contam com 2,1 mil vagas

Os concursos de Agente e Escrivão, juntos, contaram com um total de 2.100 vagas.

O maior quantitativo foi para agente, com 1.800 vagas, sendo 600 imediatas e as demais para cadastro reserva, para contratação dentro da validade do concurso.

O cargo de Escrivão conta com 300 vagas, sendo todas para provimento imediato e com exigência de nível superior.

Os cargos exigem 18 anos ou mais (não há idade máxima) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria “B” ou superior em plena validade.