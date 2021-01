Concurso PM SP 2021: Edital para Soldado com 2.700 vagas não será afetado pela suspensão! Até R$3 mil

Nesta quarta-feira, 13 de janeiro, o Governador do Estado, João Dória, publicou o Decreto nº 65.453 determinando que as seleções em andamento e publicação de novos editais no Estado estão suspensos.

Por conta disso, a Polícia Militar de São Paulo, que abriu recentemente um grande concurso público para mais de 2 mil vagas, se pronunciou sobre o assunto. Nesta quarta, o Centro de Comunicação Social da PM divulgou a seguinte nota de esclarecimento, por meio do Instagram oficial do órgão:

“Em virtude da publicação do Decreto nº 65.463, de 12 de janeiro de 2021, que dispõe sobre medidas de redução de despesas com pessoal e encargos sociais, no contexto da pandemia da Covid-19 (Novo Coronavírus), a Polícia Militar esclarece que os editais de concurso público destinados ao provimento de cargos de Soldado PM 2ª Classe e de Aluno-Oficial PM, não sofrerão alteração no prosseguimento das etapas.”

Sendo assim, o cronograma do concurso da PM-SP não será afetado pela medida tomada pelo Governador João Dória.

Sobre o concurso PM-SP

Grande edital divulgado. A Polícia Militar do Estado de São Paulo divulgou o novo edital de concurso público (Concurso PM SP 2021) que prevê o preenchimento de 2.700 vagas no cargo de Soldado, cargo que tem requisito de nível médio.

De acordo com o documento publicado, a Fundação VUNESP será banca organizadora do certame. A empresa terá missão de receber inscrições, aplicar provas, divulgar resultados, entre outros atos pertinentes ao certame.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter nível médio, de 17 a 30 anos e carteira de habilitação entre as categorias ‘B’ e ‘E’. Além disso, será necessário ter altura mínima de 1m55 para mulheres e 1m60 para homens. Os aprovados serão contratados sob regime estatutário.

O salário inicial da carreira de Soldado é de R$3.164,58 mensais, valor composto de R$1.226,03 de vencimento, R$1.226,03 de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e R$712,52 de insalubridade.

Inscrição Concurso PM SP 2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no período compreendido entre 14 de janeiro e 25 de fevereiro de 2021, no site da Fundação Vunesp, a banca organizadora. A taxa de inscrição para participar custará R$50.

De acordo com o edital, serão aceitos pedidos de isenção da taxa. Para isso, será necessário que os candidatos solicitem nos dias 14 e 15 de janeiro. Poderão solicitá-la, estudantes matriculados no ensino médio, curso pré-vestibular ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação. Estes terão direito a pagar a metade da taxa, ou seja, R$25.

Para ter isenção completa, o candidato deve também ter renda inferior a dois salários mínimos ou estar desempregado.

Etapas e Provas do Concurso PM SP 2021

O concurso da Polícia Militar de São Paulo vai contar com diversas etapas, sendo estas com caráter eliminatório classificatório, distribuídas da seguinte maneira:

Prova objetiva e de redação

Exame de Aptidão Física

Exames psicológicos

Exames de saúde

Avaliação de conduta social

Análise de documentos

Além disso, a última fase vai contar com um curso de formação profissional. Na primeira etapa de exames, os concorrentes passarão pelas provas objetiva e a redação (prova dissertativa).

As avaliações escritas serão aplicadas no dia 11 de abril de 2021, em São Paulo. As avaliações serão realizadas em Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

Prova objetiva – Disciplinas

Língua Portuguesa

Matemática

História Geral

História do Brasil

Geografia Geral

Geografia do Brasil

Atualidades

Noções Básicas de Informática

Constituição Federal

Constituição do Estado de São Paulo

No que se refere a prova de redação, o exame vai contar com um texto dissertativo em prosa na norma-padrão da Língua Portuguesa. A partir da leitura de textos auxiliares, o candidato deverá demonstrar domínio dos mecanismos de coesão e coerência textual.

Para ser considerado aprovado na prova objetiva, o candidato deverá atingir 30 dos 60 pontos em disputa. Na redação, inclusive, estará apto quem alcançar pelo menos 20 dos 40 pontos.

No exame dissertativo, será liberada uma redação, na qual se espera que o candidato produza uma dissertação em prosa a partir da leitura de textos auxiliares.

Vale destacar que as provas serão aplicadas no período da tarde.

Teste de Aptidão Física (TAF)

O TAF vai contar com diversos exames de aptidão física, de caráter eliminatório, serão compostos, além da aferição de altura, pelos seguintes testes:

apoio de frente sobre o solo (flexão e extensão de cotovelos) para o público masculino e apoio de frente no solo sobre o banco (flexão e extensão de cotovelos) para o público feminino;

resistência abdominal, em decúbito dorsal (tipo remador);

corrida de 50 metros;

corrida de 12 minutos.

Informações do concurso

Concurso : Polícia Militar de São Paulo

: Polícia Militar de São Paulo Banca organizadora : Fundação VUNESP

: Fundação VUNESP Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 2.700

: 2.700 Remuneração : R$3.164,58

: R$3.164,58 Inscrições : entre 14 de janeiro e 25 de fevereiro de 2021

: entre 14 de janeiro e 25 de fevereiro de 2021 Taxa de Inscrição : R$50,00

: R$50,00 Provas : 11 de abril de 2021

: 11 de abril de 2021 Situação: PUBLICADO

