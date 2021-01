Concurso Prefeitura Municipal de Ivinhema MS tem EDITAL retificado

A Prefeitura Municipal de Ivinhema MS retifica edital de concurso público que tem por objetivo preencher 121 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação II), a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 31 de janeiro de 2021, foram suspensas temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia da Covid-19. Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As vagas destinadas são para os cargos de Atendente de Farmácia (2); Auditor Fiscal; Auxiliar de Consultório Odontológico; Auxiliar de Enfermagem (3); Auxiliar de Pavimentação e Conservação (1); Auxiliar de Serviços Gerais (2); Agente Comunitário de Saúde (1); Agente de Combate às Endemias (2); Agente de Vigilância Sanitária e Saneamento (1); Motorista B e C; Motorista D e E (4);Nutricionista (Educação) (1); Nutricionista (Saúde) (1); Odontólogo (1); Operador de Máquinas Leves (2); Operador de Máquinas Pesadas (2); Pedreiro (1); Médico Radiologista (1); Médico Veterinário (1); Merendeira (2); Monitor de Educação Infantil (15); Farmacêutico (2); Fiscal de Obras e Posturas (1); Fiscal de Tributos (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Gari (1); Inspetor de Alunos (3); Lavadeira (1); Mecânico (2); Médico Anestesista (1); Agente Tributário; Almoxarife (1); Assistente de Administração (1); Assistente Social (2); Assistente Social (Área da Saúde) (1); Médico Pediatra (1); Médico Psiquiatra (1); Procurador Jurídico (1); Professor de Artes (1); Professor de Educação Básica Infantil e Fundamental (4); Professor de Educação Física (4); Psicólogo (Saúde) (1); Psicopedagogia Educacional (1); Técnico de Laboratório; Técnico de Radiologia; Técnico de Segurança do Trabalho (1); Técnico em Informática (1); Trabalhador Braçal (8); Biólogo (1); Bloqueador de Endemias (1); Borracheiro (1); Carpinteiro (1); Contador (1); Controlador Municipal (1); Coveiro (2); Eletricista (1); Enfermeiro (1); Enfermeiro Auditor (1); Engenheiro Civil (1); Médico Auditor (1); Médico Cardiologista (1); Médico Cirurgião Geral (1); Médico Clínico Geral (4); Médico Ginecologista/ Obstetra (1); Psicólogo (Educação) (2); Servente de Limpeza (2); Técnico de Contabilidade (1); Técnico de Enfermagem (4); Médico Neurologista (1); Médico Oftalmologista (1); Médico Ortopedista (1); Profissional de Saúde Pública – Educador Físico (1); Psicólogo (Assistência Social) (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.080,82 e R$ 9.641,77, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 9 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Fundação Fafipa. O valor da inscrição varia entre R$ 60,00 (nível fundamental), R$ 80,00 (nível médio/técnico) e R$ 120,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório);

Prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório);

Teste de aptidão física (caráter eliminatório);

Prova prática (caráter classificatório e eliminatório).

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

