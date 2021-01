Concurso PRF 2021: EDITAL com 1.500 vagas sai na segunda quinzena de janeiro

A Polícia Rodoviária Federal trabalha para abrir seu novo edital de concurso público (Concurso PRF). A diretora de gestão de pessoal da corporação, Silvia Borges, confirmou que a publicação do edital está prevista para a segunda quinzena de janeiro. Dessa forma, as provas do certame devem acontecer ainda no primeiro semestre de 2020.

Os diretores da PRF confirmaram essas previsões passadas por Borges. Na ocasião, a corporação comentou sobre a expectativa para o cumprimento de todas as etapas ao longo do ano, inclusive para o início do curso de formação (CFP).

A chefe de gestão de pessoal da PRF, no entanto, não confirmou uma data exata para publicação do edital. Porém, isso deve acontecer até o dia 29 de janeiro, último dia útil da segunda quinzena.

O cronograma oficial será passado nesta quarta-feira, 06 de janeiro, dia em que a Polícia Rodoviária Federal anunciou uma grande coletiva de imprensa. O evento ocorrerá em Brasília, presencialmente, com transmissão online.

A PRF atenderá receberá a mídia especializada e cursos preparatórios, contando com a presença do diretor-geral, Eduardo Aggio; do diretor-executivo, José Lopes Hott; além da Diretoria de Gestão de Pessoas.

Concurso PRF 2021

O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cebraspe) foi definido como banca organizadora do próximo edital de concurso público da Polícia Rodoviária Federal (Concurso PRF 2021). O extrato de dispensa de licitação foi divulgado no Diário Oficial da União do dia 31 de dezembro.

Agora, o próximo passo será a publicação do extrato de contrato, documento que confirmará a assinatura contratual entre a corporação e a banca. Isso deve acontecer já nos próximos dias. Este será o último trâmite burocrático que vai liberar o edital. Lembrando que a empresa já foi escolhida para organizar o concurso da PF.

Estrutura de governança do concurso – Realizada

Banca definida ainda em dezembro – Realizada



Contrato assinado com a banca organizadora



Evento a ser realizado no dia 6 de janeiro para divulgação do cronograma

Edital ainda no mês de janeiro

O edital de concurso público da Polícia Rodoviária Federal (Concurso PRF) vai preencher um quantitativo de 2 mil vagas, sendo 1.500 vagas imediatas e 500 excedentes. A confirmação veio por meio do diretor-geral da corporação, Eduardo Aggio.

Segundo o diretor-geral, a previsão é contar no curso de formação, com os primeiros 1.500 policiais já no segundo semestre de 2021.