Concurso Público FSA 2021: Saiu edital para Professores

Em São Paulo, O Centro Universitário Fundação Santo André (FSA) faz saber aos interessados a abertura de um novo concurso público que tem por objetivo preencher 08 vagas para Professores de Nível Superior para Graduação, em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

Psicologia I: Psicologia e Bases Antopológicas, Psicologia e Temas Emergentes e Psicologia: Ciência e Profissão (1);

Teoria e Técnica Psicanalítica: História e Vínculo Terapêutico, Desenvolvimento Humano da Infância e Psicologia do Desenvolvimento; Matemática: Matemática Aplicada II, Álgebra I e Estatística e Métodos Multivariados (1);

Direito Constitucional e Direito Administrativo; Física: Modelagem e Simulação do Mundo Físico (1);

Rotinas Trabalhistas (1); Marketing I: Criação e Produção Audiovisual, Propaganda e Publicidade, Promoção-Merchandising, Construção de Marcas e Previsão e Mensuração de Demanda de Marketing (1);

Marketing BI, Marketing Digital, Marketing de Mídias Sociais, Marketing e Inovação e Marketing do 3º Setor; Sistemas de informação I: Sistemas de Informação de Marketing;

Linguagem de Programação V (1); Educação: Língua Brasileira de Sinais (1).

O salário oferecido pelo Centro Universitário será equivalente a R$ 37,78 hora/aula.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 16h do dia 29 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial do Portal Banco de Talentos da FSA. O valor da inscrição está fixado em R$ 100,00.

PROVAS

O concurso público contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 20 questões na área de conhecimentos gerais na área da educação; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 2 de fevereiro, em locais a serem informados no dia 1º de fevereiro de 2021.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Centro Universitário Fundação Santo André.

Informações do concurso