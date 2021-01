Concurso SES DF 2021 é autorizado com mil vagas de nível médio

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso SES DF 2021) em breve. Acontece que o Governo do Estado autorizou a realização do novo edital para a pasta com mil vagas temporárias para Secretaria de Saúde (SES DF). O aval foi publicado no Diário Oficial do dia 13 de janeiro.

De acordo com o documento de autorização, serão oferecidas 500 vagas para agente de vigilância ambiental (AVAs) e 500 para agente comunitário de saúde (ACS), da carreira de carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária. Ambos os cargos têm exigência de nível médio completo.

No caso dos agentes comunitários de saúde ainda será necessário residir na região administrativa que pretende atuar. As lotações das vagas ainda não foram informadas por meio de edital.

A contratação dos profissionais vai acontecer pelo período de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Salários

Os cargos de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde e Agente Comunitário de Saúde fazem parte da Carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do quadro de pessoal do DF. Os salários iniciais são de R$2 mil e R$1.700, respectivamente.

No entanto, vale ressaltar que com progressões, os salários podem ser de:

R$2.833,79 para Avas; e

R$2.408,73 para agente comunitário.

A evolução nas carreiras é dividida em classes e padrões, conforme a tabela abaixo. Além disso, os profissionais vão receber a Gratificação de Titulação (GT), que chega a até 30% sobre o vencimento, a depender dos títulos acadêmicos que o servidor possui.

Último concurso

Recentemente, a SES-DF abriu novos editais de processos seletivos simplificados (apenas análise curricular) para a contratação de agentes, com o foco na prevenção e combate à dengue. No entanto, em 2014 a pasta abriu dois processos seletivos com provas para vigilância ambiental.

O primeiro edital contava com 460 vagas para Agente de Vigilância Ambiental em Saúde e outro com 410 vagas de Agente Comunitário. Todas as oportunidades foram para contratações temporárias.

O concurso contou com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e curso introdutório de formação inicial, de caráter apenas eliminatório. O IDECAN organizou o edital.

Na prova, foram cobradas 50 questões cada um valendo 1 ponto, versando sobre as disciplinas de Língua Portuguesa, Noções Básicas de Informática, Raciocínio Lógico-Matemático, Sistema Único de Saúde (SUS) e Conhecimentos Específicos. Foi considerado aprovado o candidato que obteve, no mínimo, 50% de aproveitamento.

O curso introdutório de formação inicial teve duração de 40 horas, ministrado aos candidatos aprovados e classificados na primeira etapa do certame. Para ser habilitado nesta fase foi necessária frequência mínima em 75% das aulas, além de ser considerado apto no desempenho das atividades do curso.

O concurso contou com 27.700 inscritos, gerando uma concorrência média de 60 candidatos/vaga.

Já o edital de Agente Comunitário, com organização do IADES, contou com prova objetiva com 50 questões, sendo 25 de Conhecimentos Específicos e 25 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Sistema Único de Saúde e Noções de Microinformática).

