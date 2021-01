Concurso TJ PI 2021: Novo presidente quer abrir edital

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí pode abrir um novo edital de concurso (Concurso TJ PI 2021) em breve. Acontece que durante posse da nova diretoria para o biênio 2021/2022, o novo comandante do órgão, desembargador José Ribamar Oliveira, informou que deseja abrir um novo edital para o órgão.

Segundo José Ribamar, o objetivo é reduzir a cultura de contratação de terceirizados para servidores efetivos.

“Estamos nos utilizando de terceirizados com mão de obra competente, mas o certo é que façamos concurso para que a pessoa venha prestar um serviço de qualidade. O terceirizado é uma mão de obra que aos poucos vamos deixando de lado para implementar a realização de concursos”, pontuou o novo presidente.

Segundo o novo presidente, a proposta é chegar no posto com a missão de dar continuidade a uma gestão que, segundo ele, foi muito bem avaliada.

“Caminhamos para a implementação do juízo completamente digital, pois os avanços nessa área possibilitará um judiciário mais célere e mais próximo dos anseios sociais, uma meta ousada, mas que queremos colocar em prática à frente do judiciário piauiense”, falou o novo presidente do TJ-PI.

A abertura do novo concurso TJ-PI 2021 é possível por conta do último edital não seguir em vigor, uma vez que o último edital foi expirado em 2020, sem possibilidade de extensão.

A expectativa é que o novo concurso TJ-PI será divulgado, principalmente, vagas para técnico judiciário, já que o edital anterior foi publicado apenas com chances para cargos de nível superior.

Último concurso TJ-PI

O último edital de concurso público do TJ-PI foi aberto em 2015. Na ocasião, o certame teve prazo de validade de dois anos, podendo chegar a quatro com prorrogação, o que aconteceu. O chegou a ser suspenso para investigação de fraude.

Foram oferecidas, ao todo, 180 vagas de ensino superior, além de cadastro reserva. Na ocasião, o edital trouxe vagas para as seguintes áreas/cargos:

Judiciária (escrivão judicial e oficial de justiça e avaliador);

(escrivão judicial e oficial de justiça e avaliador); Apoio Especializado (análise de sistemas/banco de dados, análise de sistemas/desenvolvimento, análise de sistemas/telecomunicações, auditor, contador, enfermeiro, engenheiro eletricista, médico, nutricionista, odontólogo, psicólogo e psiquiatra);

(análise de sistemas/banco de dados, análise de sistemas/desenvolvimento, análise de sistemas/telecomunicações, auditor, contador, enfermeiro, engenheiro eletricista, médico, nutricionista, odontólogo, psicólogo e psiquiatra); Administrativa (analista administrativo e analista judicial).

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) organizou o concurso TJ-PI. As provas objetivas do certame contaram com 100 questões, sendo 30 serão de Língua Portuguesa e 70 de Conhecimentos Específicos. Já as disciplinas de Raciocínio Lógico e Legislação Específica ficaram incluídas nos Conhecimentos Específicos.