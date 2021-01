Concurso TRE AL 2021: Edital em análise do novo presidente do tribunal

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas poderá abrir um novo edital de concurso público (Concurso TRE AL 2021) em breve, uma vez que o novo certame já está no radar do novo presidente do órgão, desembargador Otávio Leão Praxedes. O novo chefe do TRE-AL tomou posse no Tribunal no dia 08 de janeiro.

Em entrevista ao AL TV 2º Edição, o desembargador falou sobre as principais propostas para sua gestão. Entre elas, a realização de um novo concurso TRE AL.

“Pretendo como presidente do TRE fazer concurso público. Há um vazio na nossa estrutura funcional. Eu vou estudar o orçamento a partir de segunda-feira para viabilizar um concurso público”, disse o presidente ao AL TV.

Além disso, o desembargador também prometeu investir no treinamento e capacitação dos servidores do órgão. O intuito é que os profissionais possam utilizar melhor as novas ferramentas, que surgem a cada nova eleição.

TRE AL tem sete vagas autorizadas para provimento

Vale destacar que o TRE-AL já conta com nada menos que 07 vagas autorizadas pelo TSE – Tribunal Superior Eleitoral, sendo seis técnicos e uma para analista. As vagas somente poderão ser preenchidas por meio de concurso. Essas foram as vagas autorizadas para provimento ainda em 2020.

O TSE ainda não revelou a lista de autorizações de 2021, de modo que esse quantitativo ainda pode sofrer alteração, a depender das questões orçamentárias.

Apesar de contar com sete vagas autorizadas, os dados disponibilizados no Portal de Transparência do TRE AL mostram que o órgão conta com um déficit maior de cargos cargos. Atualmente, são 15 vagas em aberto, sendo duas para analista e 13 para técnicos. Sendo assim, a expectativa é que as demais oportunidades em aberto sejam preenchidas por aprovados em cadastro de reserva, ao longo do prazo de validade do concurso.

O salário atual para técnicos do TRE-AL chega a R$7.591,37, em início de carreira. Além do salário-base, de R$3.163,07, está somado ao valor a Gratificação por Atividade Judiciária (GAJ), de R$4.428,30. As vagas são destinadas a profissionais com o ensino médio.

Para analista, de nível superior, o salário chega a R$12.455,30, já com o valor do salário base (R$5.189,71) e a Gratificação por Atividade Judiciária (GAJ) (R$ 7.265,59).

Último concurso TRE AL foi em 2009

O último edital do concurso TRE-AL foi divulgado em 2009. Na época, o edital contou com 03 vagas imediatas, além de cadastro reserva para o cargo de analista. Além disso, o edital trouxe vagas em cadastro reserva para o cargo de técnico.

As vagas de analista do concurso TRE-AL foram oferecidas para cargos de analista judiciário sem especialidade (uma vaga), analista administrativo sem especialidade (CR), analista administrativo — Contabilidade (uma) e analista administrativo — Engenheiro Civil (uma).

No caso de técnico, as chances foram para área Administrativo, sem especialidade. Os aprovados no concurso foram lotados em Cartórios Eleitorais do interior do estado, exceto o analista de Contabilidade, cuja lotação aconteceu na secretaria do TRE-AL.

O concurso contou com a organização da Fundação Carlos Chagas (FCC). Os candidatos foram avaliados por meio de uma prova objetiva e uma Redação, sendo esta última apenas para as vagas de analista.

A prova objetiva do concurso contou com 70 questões, distribuídas por itens de Conhecimentos Básicos e Específicos. A parte de Conhecimentos Básicos cobrou disciplinas de Português; Noções de Informática; e Noções de Arquivologia, apenas para técnicos.

A validade do concurso foi de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. O prazo foi encerrado em julho de 2014.