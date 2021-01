Concursos abertos nesta semana oferecem mais de 21 mil vagas pelo país

Grande oportunidade! Se você sonha em ingressar no serviço público, a hora é agora. Acontece que diversos editais de concursos estão abertos para preenchimento de vagas no país.

As seleções abertas contam com muitas vagas – são mais de 21 mil no total– com salários atrativos. Há oportunidades nas áreas de Segurança, Saúde, Educação e Administração, em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Veja os principais concursos e prepare-se:

PC PA

Concurso : Polícia Civil do Pará (PC PA) 2020

: Polícia Civil do Pará (PC PA) 2020 Banca organizadora : Instituto AOCP

: Instituto AOCP Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 1.088

: 1.088 Remuneração : até R$18 mil

: até R$18 mil Inscrições : entre 07 de dezembro e 04 de fevereiro de 2021

: entre 07 de dezembro e 04 de fevereiro de 2021 Taxa de Inscrição : R$140 (delegado) e R$70 (demais cargos)

: R$140 (delegado) e R$70 (demais cargos) Provas : 21 e 28 de março

: 21 e 28 de março Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de João Pessoa (PB)

Concurso : Prefeitura Municipal João Pessoa PB

: Prefeitura Municipal João Pessoa PB Banca organizadora : Instituto AOCP

: Instituto AOCP Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 601

: 601 Remuneração : R$1.306,48 a R$ 6.412,30

: R$1.306,48 a R$ 6.412,30 Inscrições : até 18 de janeiro (área administrativa) e 25 de janeiro de 2021 (área saúde)

: até 18 de janeiro (área administrativa) e 25 de janeiro de 2021 (área saúde) Provas : 21 fevereiro (área administrativa) e 25 de fevereiro de 2021

: 21 fevereiro (área administrativa) e 25 de fevereiro de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

Aeronáutica

Saiu o edital. Foi divulgado no Diário Oficial da União, o edital de concurso Aeronáutica para a EAGS visando o preenchimento de 231 vagas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento (EAGS). As oportunidades são para candidatos de ambos os sexos com nível médio que desejam iniciar a formação de sargentos para o ano de 2022.

Para o ano de 2022, as vagas foram oferecidas distribuídas entre as áreas de Eletrônica (BET) – 32 vagas; Administração (SAD) – 60 vagas; Enfermagem (SEF) – 48 vagas; Eletricidade (SEL) – 20 vagas; Informática (SIN) – 38 vagas; Laboratório (SLB) – oito vagas; Obras (SOB) – 12 vagas; Pavimentação (SPV) – 04 vagas; Radiologia (SRD) – 05 vagas; e Topografia (STP) – 04 vagas.

Para concorrer ao concurso EAGS, o candidato deverá ter nível médio/técnico na respectiva área de interesse. Além disso, é necessário, também, não ter menos de 17 e não completar 25 anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula no EAGS 2022.

Na matrícula do curso, o aluno receberá o soldo de aproximadamente de R$1.066. Concluído o estágio, haverá a promoção à graduação de terceiro-sargento, passando o soldo para R$3.825. Saiba mais

CREMERJ

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso CREMERJ 2020/2021) para o preenchimento de 31 vagas, sendo 05 imediatas e 26 para a formação de um cadastro reserva. O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) tem a responsabilidade do certame.

As vagas oferecidas serão para os cargos de níveis médio e técnico, nas carreiras de assistente jurídico (nível médio) – três vagas imediatas e 16 em cadastro reserva; e técnico de contabilidade (nível médio técnico e registro no respectivo conselho) – duas vagas imediatas e dez na reserva.

Os salários iniciais chegam a R$2.889. Além disso, os profissionais contarão com assistências médica e odontológica; auxílio-refeição de R$1.001; auxílio-alimentação de R$748; entre outros.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 14 horas do dia 16 de dezembro e 23 horas e 59 minutos do dia 19 de janeiro de 2021, no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), organizador. A taxa de inscrição custa R$64,80. Saiba mais.

CRESS SE

Edital publicado. O Estado do Sergipe, o Conselho Regional de Serviço Social da 18ª Região (CRESS-SE) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de nível médio/técnico e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Assistente Social – Agente Fiscal; Coordenador Geral (1 vaga); Diretor Técnico (1 vaga); e Assistente Administrativo (2 vagas). O salários oferecidos variam entre R$ 1.629,31 a R$ 2.900,00, mais auxílio-transporte e auxílio-saúde, por carga horária de 30 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 21 de dezembro até as 23h59 do dia 8 de fevereiro de 2021, no endereço eletrônico oficial do Instituto Quadrix. O valor da inscrição oscila entre R$ 48,00 a R$ 55,00.

Concurso : Conselho Regional de Serviço Social da 18ª Região (CRESS-SE)

: Conselho Regional de Serviço Social da 18ª Região (CRESS-SE) Banca organizadora : Instituto Quadrix

: Instituto Quadrix Escolaridade : médio/técnico e superior

: médio/técnico e superior Número de vagas : 04

: 04 Remuneração : R$ 1.629,31 a R$ 2.900,00

: R$ 1.629,31 a R$ 2.900,00 Inscrições : até 8 de fevereiro de 2021

: até 8 de fevereiro de 2021 Taxa de Inscrição : R$ 48,00 a R$ 55,00

: R$ 48,00 a R$ 55,00 Provas : 14 de março de 2021

: 14 de março de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Polícia Federal

Foi divulgado no Diário Oficial da União, o novo edital de concurso público da Polícia Federal (Concurso PF 2021) para o preenchimento de 1.500 vagas em cargos de nível superior. Segundo o documento publicado, os salários poderão chegar a até R$24.150,74, de acordo com a carreira.

As vagas do concurso da Polícia Federal 2021 são destinadas aos cargos de Agente de Polícia (893), Escrivão de Polícia (400), Papiloscopista (84) e Delegado (123). A jornada de trabalho será de até 40 horas semanais.

O preenchimento de vagas acontecerá em formato nacional, sem distribuição por cada região do país. Sendo assim, a corporação vai realizar a lotação dos candidatos de acordo com suas necessidades. A Região Norte e as faixas de fronteira devem ser o destino da maioria dos candidatos aprovados.

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso da Polícia Federal 2021 poderão se inscrever entre 22 de janeiro e 09 de fevereiro de 2021, no site do Cebraspe, organizador.

Concurso : Polícia Federal

: Polícia Federal Banca organizadora : Cebraspe

: Cebraspe Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 1.500

: 1.500 Remuneração : até R$24.150,74

: até R$24.150,74 Inscrições : entre 22 de janeiro e 09 de fevereiro de 2021

: entre 22 de janeiro e 09 de fevereiro de 2021 Taxa de Inscrição : de R$180 a R$250

: de R$180 a R$250 Provas : 21 de março de 2021

: 21 de março de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Polícia Militar (PM-SP)

Concurso : Polícia Militar de São Paulo

: Polícia Militar de São Paulo Banca organizadora : Fundação VUNESP

: Fundação VUNESP Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 2.700

: 2.700 Remuneração : R$3.164,58

: R$3.164,58 Inscrições : entre 14 de janeiro e 25 de fevereiro de 2021

: entre 14 de janeiro e 25 de fevereiro de 2021 Taxa de Inscrição : R$50,00

: R$50,00 Provas : 11 de abril de 2021

: 11 de abril de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Polícia Militar (PM-TO)

Concurso : Polícia Militar do Tocantins

: Polícia Militar do Tocantins Banca organizadora : CEBRASPE

: CEBRASPE Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 1.000

: 1.000 Remuneração : R$ 3.330,90

: R$ 3.330,90 Inscrições : entre 04 e 23 de janeiro de 2021

: entre 04 e 23 de janeiro de 2021 Taxa de Inscrição : R$80

: R$80 Provas : 14 de março de 2021

: 14 de março de 2021 Situação: PUBLICADO

Demais concursos

Além dos concursos listados acima, estão abertos os seguintes concursos nesta semana::