Concursos: Faça resumos em 4 passos simples

Resumos são peças fundamentais para estudar. Quem deseja se preparar para concursos, por exemplo, pode aproveitar essa estratégia. Mas, a saber, há formas de criar resumos que costumam ser mais eficientes do que outras. O que acha de conhecer elas com a gente? Acompanhe o artigo.

1 – Leia e releia o conteúdo

É comum, ao estudar, querer ler o conteúdo e partir logo para a criação do resumo. Ainda mais quando se tem ‘zilhões’ de disciplinas pela frente.

Entretanto, é importante ter calma nessa hora para conseguir assimilar o que se lê. E melhor ainda é ler uma segunda ou até terceira vez para compreender bem o material.

Você saberá quantas vezes precisará reler. Pode ter certeza que esse passo fará muita diferença lá na frente.

2 – Escreva conceitos, datas e fórmulas

Antes de construir o resumo, de fato, a sugestão é ir ‘pescando’ conceitos que estão no texto. É melhor fazer isso a partir da segunda leitura, pois você já estará mais inteirado sobre o assunto e conseguirá analisar o que é importante ou não.

Para ajudar, indicamos que você encontre palavras ou frases-chave que se destacam na matéria estudada. Caso ache necessário, anote datas, séculos, nomes de personalidades e títulos honrosos.

Já para as matérias de exatas, sempre presentes em concursos, vale muito a pena destacar nos resumos as fórmulas e sinais que ajudem no estudo.

3 – Use a caneta marca-texto

Uma tática bacana é usar uma caneta-marca texto para grifar o que você acha primordial ser destacado.

Então, além de anotar em seu resumo, vale super a pena deixar alguns termos com cores diferentes para que você bata o olho e se lembre logo do tema estudado.

Veja uma dica bacana – Marca texto nos estudos: O jeito certo de grifar os conteúdos

4 – Faça o resumo com o que você entendeu

Por fim, é o momento de você escrever. O mais recomendado é que o resumo seja feito à mão, para que você possa ir memorizando até mesmo enquanto delineia as palavras. Há até estudos que apontam a eficácia desse modelo.

Mas se preferir, componha o seu resumo digitado no computador ou tablet.

De uma forma ou de outra, faça o texto com as suas próprias palavras, colocando aquilo que você entendeu.