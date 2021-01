Concursos PRF e PF: 3 mil vagas abertas com salários de até R$24.150,74

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal (PF) abriram os seus editais históricos de concursos públicos neste mês de janeiro, conforme anúncio das gestões de ambas as corporações. Os concursos, juntos, oferecem3 mil vagas para preenchimento imediato. Além disso, já está definido que serão chamados mais 1.000 excedentes, sendo 500 para cada corporação.

Veja os detalhes dos concursos logo abaixo:

Concurso PRF 2021

Edital publicado! A Polícia Rodoviária Federal faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso PRF 2021) para o preenchimento de 1.500 vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal. De acordo com o documento publicado, as oportunidades são para candidatos com nível superior em qualquer área. Além disso, será exigida carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

O quantitativo de 1.500 vagas está dividido da seguinte maneira:

1.175 para ampla concorrência;

300 para negros; e

75 para pessoas com deficiência (PcD).

As oportunidades do novo concurso da PRF 2021 são oferecidas nacionalmente. A corporação oferece salários de R$10.357,88, já somada com o auxílio-alimentação de R$458 para jornada de 40 horas semanais. A Polícia Rodoviária Federal contrata sob regime regime estatutário, que garante a estabilidade empregatícia.

CONCURSO PRF 2021

CARGO VAGAS REMUNERAÇÃO REQUISITOS Policial rodoviário federal 1.500 R$10.357,88 Nível superior em qualquer área, de 18 a 65 anos e CNH

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso PRF 2021 poderão se inscrever entre 25 de janeiro e 12 de fevereiro de 2021, no site do Cebraspe. Após finalizar o cadastro, o candidato deverá preencher o formulário com todos os dados para cadastro. A taxa de inscrição do certame vai custar R$180,00, devendo ser paga até 05 de março.

O concurso da PRF vai contar com provas objetivas e discursivas, a serem aplicadas no dia 28 de março de 2021. Os exames serão de caráter eliminatório e classificatório. O candidato responderá a 120 questões no estilo Cesbraspe, com afirmações e devendo o candidato assinalar Certo ou Errado, em que uma questão errada anulará uma certa.

Concurso : Polícia Rodoviária Federal (PRF)

: Polícia Rodoviária Federal (PRF) Banca organizadora : Cebraspe

: Cebraspe Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 1.500

: 1.500 Remuneração : até R$10.357,88

: até R$10.357,88 Inscrições : entre 25 de janeiro e 12 de fevereiro de 2021

: entre 25 de janeiro e 12 de fevereiro de 2021 Taxa de Inscrição : R$180

: R$180 Provas : 28 de março de 2021

: 28 de março de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Concurso Polícia Federal 2021

A espera acabou! Foi divulgado no Diário Oficial da União, o novo edital de concurso público da Polícia Federal (Concurso PF 2021) para o preenchimento de 1.500 vagas em cargos de nível superior. Segundo o documento publicado, os salários poderão chegar a até R$24.150,74, de acordo com a carreira.

As vagas do concurso da Polícia Federal 2021 são destinadas aos cargos de Agente de Polícia (893), Escrivão de Polícia (400), Papiloscopista (84) e Delegado (123). A jornada de trabalho será de até 40 horas semanais.

O preenchimento de vagas acontecerá em formato nacional, sem distribuição por cada região do país. Sendo assim, a corporação vai realizar a lotação dos candidatos de acordo com suas necessidades. A Região Norte e as faixas de fronteira devem ser o destino da maioria dos candidatos aprovados.

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso da Polícia Federal 2021 poderão se inscrever entre 22 de janeiro e 09 de fevereiro de 2021, no site do Cebraspe, organizador. A taxa de inscrição vai custar:

Agente – R$180

Escrivão – R$180

Papiloscopista – R$180

Delegado – R$250

O concurso da Polícia Federal 2021 vai contar com provas objetivas e discursivas no dia 21 de março de 2021 (domingo). Os exames vão acontecer em todas as capitais, conforme os novos locais de acordo com a demanda de inscritos.

A prova será de caráter eliminatório e classificatório. Todos os cargos terão provas aplicadas no mesmo dia e horário.

A avaliação objetiva vai contar com 120 questões, distribuídas entre as disciplinas de Conhecimentos Gerais e Específicos, de acordo com cada cargo. A avaliação será no estilo Certo ou Errado, tradicional do Cebraspe.