Concursos Públicos: Saiba como criar o seu planejamento anual de estudos

Conseguir a aprovação em um concurso público exige muita dedicação e, ao contrário do que muitos dizem, não há um método milagroso ou um planejamento perfeito para isso. Desse modo, estudar com a ajuda de uma equipe de professores ou em um curso é o ideal. No entanto, nem todos têm condições financeiras para investir. Muitos concurseiros também precisam conciliar trabalho e estudo, o que não é simples.

Por isso, ter um planejamento anual de estudos é de suma importância para dar conta de toda a demanda de estudo de um concurso. Veja abaixo dicas de como criar o seu planejamento!

1. Considere as suas demandas

Em primeiro lugar, para criar um bom planejamento anual, você deve ser realista. É preciso ter em mente as suas demandas de trabalho, cuidados pessoais, lazer, outros possíveis projetos etc. A partir de sua rotina, analise quanto tempo você terá disponível para os estudos. Se possível, tente dispensar menos tempo para as outras tarefas em benefício do seu horário diário de preparação para o concurso.

2. Defina um objetivo

Em seguida, defina qual é o seu objetivo. O ideal é definir pequenas metas que, ao final, levem você até alcançar o seu objetivo. Para isso, analise os conteúdos programáticos dos editais de concursos anteriores na área escolhida e, então, organize uma lista das disciplinas que você precisará estudar e até onde você precisará se aprofundar para estabelecer metas coerentes.

3. Organize cronogramas mensais

Após pesquisar o conteúdo programático e estabelecer as metas, organize as disciplinas e assuntos em cronogramas mensais. Tente separar os assuntos de forma homogênea entre os meses e considere ainda os períodos de feriados e festas no seu cronograma. O ideal é distribuir todos os conteúdos pelos meses de modo a esgotar todos eles. Lembre-se de reservar os últimos meses para revisões.

4.Trace um plano de revisão

Por fim, pense em um plano de revisão que seja constante. Apesar de muito se falar da curva do esquecimento, os estudantes ainda falham por não revisar o que foi aprendido. É crucial realizar revisões espaçadas, de modo a fixar bem o assunto. Então, se possível, separe um horário semanal para revisar as matérias. Além disso, não esqueça de separar um momento para a resolução de questões.

