Confiança vence o já rebaixado Oeste, se afasta do Z-4 e respira na Série B

Em partida válida pela 35ª rodada da Série B, Oeste e Confiança entraram em campo neste sábado. Jogando na Arena Barueri, a equipe de Sergipe derrotou o lanterna da competição por 1 a 0 e se afastou ainda mais da zona de rebaixamento.

Mesmo fora de casa, o Confiança de impôs e dominou o jogo no interior de São Paulo. A rede balançou no final da primeira etapa, depois da arbitragem ver Caio Vinicius tocar na bola com a mão – Reis converteu, aos 40 minutos.

O Confiança continuou superior na metade final de jogo, mas só não ampliou porque parou na excelente atuação do goleiro Caíque França.

O Oeste já está matematicamente rebaixado e continua na lanterna da competição, com 26 pontos. O Confiança sobe para a 13ª posição na tabela e soma 45 pontos – ficando a sete pontos do Z-4.