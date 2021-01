Confiança vence o Náutico e se afasta da zona do rebaixamento da Série B

Na noite desta segunda-feira, o Confiança derrotou o Náutico por 2 a 0, em casa, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e se afastou da zona do rebaixamento do torneio.

A partida começou agitada na Arena Batistão, em Aracajú. Com três minutos jogados, Guilherme Castilho levantou na área e a bola sobrou para a finalização à queima roupa de Matheus Mancini, mas Anderson evitou o tento dos sergipanos ao realizar grande defesa.

A resposta dos visitantes saiu aos 22, em perigosa cabeçada de Vinícius, que parou em boa intervenção de Rafael Santos. E o arqueiro voltou a brilhar no lance seguinte, em mais um arremate do camisa 70 do Timbu.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo seguiu intenso. Aos três, Reis carimbou o travessão após bela jogada individual. Já aos 10, a bola enfim encontrou a rede. Reis invadiu a área e foi derrubado por Anderson, resultando em pênalti. Na cobrança, o próprio atacante converteu e colocou os anfitriões na frente.

Os pernambucanos ainda tiveram uma grande chance de igualar, já aos 43 minutos. Rafael Santos saiu da área com a bola na mão e o árbitro marcou falta, na linha da grande área. Na batida, no entanto, o goleiro se redimiu ao espalmar um foguete de Dudu. E o tento perdido acabou fazendo falta, já que os mandantes ampliaram aos 52, com Madison.

Com o resultado, o Confiança saltou para a 11ª colocação, com 42 pontos, sete a mais que o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, que é justamente o Náutico.