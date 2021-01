Confira as séries nacionais do Prime Video em 2021 · .

O Prime Video demorou para investir em séries originais brasileiras –afinal, a rival Netflix lançou sua primeira, 3%, em 2016. Mas o serviço de streaming da Amazon entrará nesse mercado agora em 2021. E, já de cara, com produções que devem dar o que falar. As primeiras estreias serão sobre um traficante no Rio de Janeiro e uma mulher trans que descobre que teve um filho antes de sua readequação de gênero.

Por causa da pandemia, a plataforma também está gravando duas atrações tupiniquins no Uruguai –uma com Camila Morgado, outra com Danni Suzuki e Letícia Lima. E há ainda uma comédia que aborda a pandemia do novo coronavírus e foi rodada com o elenco diretamente de suas casas.

Confira as estreias nacionais do Prime Video previstas para 2021:

Dom

Baseado na história real de Pedro Machado Lomba Neto (1981-2005), o drama mostrará a difícil relação entre o agente antitráfico Victor (Flávio Tolezani) e o traficante Pedro (Gabriel Leone), um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro. O jogo de gato e rato é acentuado pelo fato de que os dois são pai e filho, respectivamente.

A série é dirigida por Breno Silveira (2 Filhos de Francisco e 1 Contra Todos), e o elenco conta ainda com Isabella Santoni, Filipe Bragança, Laila Garin, Julia Konrad e Fábio Lago.

Manhãs de Setembro

Cassandra (Liniker) é uma mulher trans que deixou sua cidadezinha para trás para ser livre e independente em São Paulo. Depois de anos comendo o pão que o diabo amassou, ela começa a colocar a vida nos eixos: arranja um namorado que a adora e um emprego como cover de Vanusa (1947-2020). Mas tudo vai pelos ares quando uma ex-namorada que teve antes de sua readequação de gênero aparece com um menino que diz ser filho dos dois.

Thomas Aquino, Karine Teles, Paulo Miklos, Gustavo Coelho, Isa Ordoñez, Clodd Dias e Gero Camilo completam o elenco principal. A cantora Linn da Quebrada fará uma participação especial. A produção fez questão de escalar uma atriz trans para evitar os problemas que o Prime Video teve nos Estados Unidos com Transparent (2014-2019): o protagonista, Jeffrey Tambor, foi demitido após ser acusado de assediar integrantes transgêneros da equipe.

Desjuntados

Pouco se sabe sobre essa série, que teve suas gravações transferidas para o Uruguai no último trimestre do ano passado porque o país vizinho controlou melhor a pandemia. O elenco conta com Danni Suzuki e Letícia Lima. Especula-se que Desjuntados seja o novo título da comédia Lov.3, anunciada em 2019 juntamente com as outras duas atrações e prevista para ser rodada em 2020.

Se for mesmo a produção criada por Rafael Lessa e Felipe Braga (de Samantha!), a história girará em torno dos irmãos Ana, Sofia e Beto, que exploram as diferentes formas de relacionamentos, amor e intimidade após testemunharem o fim de 30 anos de casamento de seus pais. Eles precisam aprender a ressignificar o que é compromisso para eles, ao avaliarem os laços novos e existentes em suas vidas.

Criminal

Nenhum anúncio oficial foi feito sobre essa produção, mas Camila Morgado e Fernando Alves Pinto também viajaram para o Uruguai para gravar a série por lá. Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Camila viverá uma advogada, enquanto Alves Pinto interpretará o marido dela. O título da atração é provisório e deve ser mudado, pois a Netflix tem uma franquia internacional com o mesmo nome.

5x Comédia

Uma das peças de comédia mais badaladas dos anos 1990 vai virar série no Prime Video, devidamente adaptada para o atual momento de pandemia. Com o título 5x Comédia no Confinamento, a atração contará histórias independentes a cada episódio. O elenco que gravou em suas respectivas casas inclui nomes como Luiz Henrique Nogueira, Roberta Rodrigues, Thati Lopes, Victor Lamoglia, Yara de Novaes, Gabriel Godoy e Katiuscia Canoro.

A eterna intérprete de Lady Kate, aliás, esteve na versão teatral remontada em 2016. Nomes como Bruno Mazzeo, Debora Lamm, Lucio Mauro Filho, Luis Miranda, Fabiula Nascimento e Thalita Carauta também fizeram a montagem mais recente da peça.

No original, Pedro Cardoso, Denise Fraga, Andrea Beltrão, Diogo Vilela e Luiz Fernando Guimarães formavam o quinteto. Fernanda Torres, Débora Bloch e Miguel Magno (1951-2009) também passaram pelo elenco posteriormente.